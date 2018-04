Onze wenkbrauwen bewegen niet voor niets: ze geven als een soort seinvlag subtiele signalen af

Cognitief psycholoog Mariska Kret (Universiteit Leiden), niet betrokken bij de analyses, stond toevallig afgelopen weekend nog in het Natural History Museum in Londen te kijken naar de Zambiaanse schedel uit het onderzoek: 'Dat die wenkbrauwboog bij ons helemaal weg is, valt inderdaad meteen op. Het gevolg is dat je spierbewegingen beter ziet. En dat gebruiken we voortdurend: bij een eerste begroeting gaan onze wenkbrauwen iets omhoog, en tijdens gesprekken bewegen de wenkbrauwen voortdurend. Heel typerend, voor ons communicatieve babygezicht.'



Toch is Kret niet helemaal overtuigd dat onze voorouders de oogribbels alleen voor de dominantie hadden. Zo is denkbaar dat de randen er ook zitten om de ogen een beetje in de schaduw te houden, 'want veel apensoorten vinden direct oogcontact te heftig', zegt ze. 'Ik denk dat er niet één reden is.'



Archeologe Penny Spikins, coauteur van het onderzoek, ziet onze lenige borsteltjes zelfs als 'ontbrekende puzzelstukje' in het begrip van de evolutie, zegt ze in een persverklaring. De moderne mens heeft zijn succes immers vooral te danken aan het vermogen grote sociale netwerken aan te leggen, ook met andere groepen. En onze wenkbrauwen zijn daarbij wonderolie: 'Zo is een snelle wenkbrauwbeweging door de culturen heen een teken van herkenning en openstelling voor sociaal contact, en is het in het midden omhoog halen van de wenkbrauw een universele uitdrukking van sympathie.'