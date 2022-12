‘Onze vondst in maagzuuronderzoek heeft mogelijk gevolgen voor een kwart van de Nederlandse bevolking’

Wetenschappers gaan zelden in één streep op het doel af. Een ode aan de onverwachte ontdekkingen. Vandaag: hoe ziekenhuisapotheker Nicole Hunfeld onverwachts een heleboel Nederlanders van hun maagzuur afhielp.

‘Maagzuurremmers die 24 uur lang werken? Het klinkt geweldig, maar klopt deze claim eigenlijk wel? Dat zocht ik uit tijdens mijn promotieonderzoek zo’n vijftien jaar geleden.

‘We wisten dat de lever een grote rol speelt in het verwerken van deze maagzuurremmers in je lichaam. Je lever breekt deze medicijnen af met behulp van eiwitten die chemische reacties in gang zetten in het lichaam, ook wel bekend als enzymen. Voor maagzuurremmers is dat een enzym genaamd CYP2C19. Mensen hebben variaties van dit enzym in de lever. Welke dat zijn, is deels erfelijk bepaald en dus afhankelijk van je afkomst.

‘In die tijd konden we alleen onderzoek vinden over de samenstelling van deze enzymen bij Aziatische proefpersonen. Deze proefpersonen hebben een net iets ander genenpakket dan Europeanen. Dus hoe zit het eigenlijk bij de Nederlandse bevolking?

‘Samen met mijn collega en laboratoriumspecialist Ron van Schaik onderzochten we de leverenzymen van tweehonderd proefpersonen. Uitslag: de variaties van het leverenzym kwamen bij ongeveer 5 procent van de Nederlandse proefpersonen voor. Niet heel spectaculair.

‘Een paar dagen later scrolde ik door nieuwe wetenschappelijke publicaties. In een artikel stonden vier nieuwe leverenzym-variaties beschreven waarop wij niet getest hadden.

‘Toen ik dit zag, baalde ik eigenlijk een beetje, we hadden net alle tests afgerond. Ik belde Van Schaik met de boodschap: we hebben een probleem, of een uitdaging. Toen ik vroeg of het nog mogelijk was om deze nieuwe leverenzym-variaties te testen op de al verzamelde dna-monsters, reageerde hij in eerste instantie terughoudend. Er was eigenlijk geen geld voor en alle materialen moesten dan uit een vriezer van -80 °C worden gevist. Uiteindelijk ging hij toch akkoord.

‘Binnen een week kwam hij met de uitslag. Ik kon mijn ogen niet geloven. Bij een kwart van de proefpersonen stond een van die nieuwe varianten, namelijk variant CYP2C19*17.

‘Mijn promotor destijds, Ernst Kuipers – nu minister, maar toen nog maag-darm-lever-arts –, reageerde gelijk enthousiast. Dit moesten we verder onderzoeken. Mogelijk heeft een kwart van de Nederlandse bevolking deze variant, maar wat betekent dit voor de afbraak van maagzuurremmers?

‘Uit verder onderzoek bleek dat mensen met CYP2C19*17-enzymen sneller maagzuurremmers afbreken dan iemand zonder deze variant. Dat verklaarde waarom wij vaak patiënten zagen die nog steeds maagzuur hadden na het nemen van maagzuurremmers. Bij deze patiënten kwamen waarschijnlijk veel CYP2C19*17-enzymen voor. De oplossing is dan eenvoudig: geef deze mensen een hogere dosering en ze komen alsnog van hun maagzuur af.

‘Inmiddels is het voor fabrikanten verplicht om dna-onderzoek te doen naar leverenzymen betrokken bij de afbraak van geneesmiddelen, een ontwikkeling versterkt door onze ontdekking. Wij vonden namelijk dat dit specifieke enzym ook van invloed is op veel andere geneesmiddelen, bijvoorbeeld een middel dat artsen voorschrijven na een hart- of herseninfarct.

‘Ons leverde het een publicatie in het British Journal of Clinical Pharmacology op, een gerenommeerd blad in ons vakgebied. Daarnaast ontwikkelde mijn collega Van Schaik een ‘dna-paspoort voor medicatie’ dat patiënten kunnen laten zien aan hun arts of apotheek. Zo heeft onze onverwachte ontdekking ervoor gezorgd dat er veel minder Nederlanders rondlopen met last van maagzuur.’

Ziekenhuisapotheker Nicole Hunfeld Beeld Paul Tolenaar

Tip voor deze rubriek? Oscar.van.putten@volkskrant.nl