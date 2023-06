‘Onze ontdekking kan miljoenen muizenlevens per jaar besparen’

Beeld Ricardo Tomás

‘Eigenlijk baalde mijn collega, toen hij opeens een gel op zijn labtafel had staan. Want een gel, daar kun je niet mee werken. Daar denken we nu wel anders over.

‘We deden onderzoek naar materialen die we wilden gebruiken in de veiligheidskenmerken van paspoorten en briefgeld. Een collega werkte aan een geavanceerde kunststof die bestond uit helixen. Een helix draait het licht een bepaalde kant op, dat kan van pas komen in een veiligheidskenmerk.

‘Die kunststof moesten we kunnen oplossen in water, want papier wordt met water gemaakt. Dat was een uitdaging, geen van onze strategieën werkte. Mijn collega wilde afsluiten en de volgende dag verder gaan, dus hij zette zijn flesje in de koelkast. De stukjes kunststof zweefden door het water.

‘De volgende dag kwam hij weer in het laboratorium en was de vloeistof transparant: de kunststof was opgelost. Mijn collega zette de oplossing even op zijn labtafel en werd weggeroepen voor iets anders. Toen hij terugkwam, was de oplossing in een gel veranderd. En daar bleef het niet bij: na een nachtje in de koelkast werd het opnieuw een oplossing.

‘Als chemici dachten wij gelijk: dit hoort niet. Normaal gesproken zet je een oplossing in de koelkast om een gel te maken, net als bij het opstijven van een gelatinetoetje. Maar onze gel ontstond bij een hoge temperatuur en werd een oplossing bij een lage temperatuur.

Als een biologisch materiaal

‘We besloten beter naar de stof te kijken en toen werd het interessant. Onze synthetische gel gedroeg zich namelijk als een biologische gel. Als we eraan trokken of erop duwden, werd hij steeds steviger. De meeste synthetische gels zouden breken.

‘Dit was echt bijzonder. We waren de eersten die een synthetisch materiaal maakten dat zich als een biologisch materiaal gedroeg. Inmiddels snappen we hoe dat werkt. De losse helixen plakken aan elkaar tot bundels en de bundels plakken ook weer aan elkaar. Diezelfde hiërarchische structuur zie je ook in het bindweefsel van een mens.

‘We willen onze ontdekking gebruiken om cellen te laten groeien. Nu gebruiken ziekenhuizen en laboratoria allemaal dezelfde gel. Die werkt fantastisch, maar er kleven grote nadelen aan. Hij wordt bijvoorbeeld uit muizen gehaald en dat kost elk jaar miljoenen dieren. Verder bevat die gel wel tienduizend muizeneiwitten, waarvan we de functie meestal niet weten. Die eiwitten kunnen er zelfs voor zorgen dat de resultaten van celstudies niet kloppen.

‘Er zitten dus een hoop mensen te wachten op een goed alternatief. Dat kunnen wij bieden. Onze synthetische gel kost geen muizenlevens en bevat geen overbodige eiwitten. Daarnaast: als je onze gel in de koelkast zet, wordt hij vloeibaar. Zo kunnen onderzoekers eerst cellen laten groeien, dan de cellen scheiden van de gel en ten slotte de losse cellen onderzoeken.

‘Nu zijn we bezig om ons product commercieel in te zetten. We staan op het punt een bedrijfje te beginnen. Hopelijk zijn we over een jaar of vijf af van de oude gel en gebruiken alle onderzoekers die van ons.’