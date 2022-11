Onze neiging tot ruziemaken strekt zich tegenwoordig uit tot in het heelal

Ruimtevaartfotografen maken van raketlanceringen vaak foto’s met lange sluitertijden, waarop je de sierlijke strepen ziet die de bulderende motoren produceerden. Strepen die ogen alsof een schilder lijnen trekt over het hemelgewelf. Het zijn beelden die betoveren. Die me trekken, niet alleen vanwege het esthetische, maar ook vanwege de dromen die ze over de ruimte voeden. Over ‘the final fronteer’, zoals sciencefictionserie Star Trek het zo mooi zegt, dat laatste onontgonnen gebied waar we als mensen nog altijd niet onze spreekwoordelijke voetafdruk hebben achtergelaten. Althans: wanneer je het maanoppervlak, een teenlengte over de drempel naar het kosmische, niet meetelt.

Maar de ruimtewerkelijkheid is vaak juist verre van romantisch. Neem nu bedrijf SpaceX, van nieuwe Twitter-eigenaar Elon Musk. Dat lanceerde dinsdag zijn Falcon Heavy-raket, de zwaarste raket die de mensheid heeft voor het vervoer naar boven. Dankzij de enorme kracht van zijn motoren kan de Falcon Heavy satellieten in zeer hoge banen boven de aarde afleveren: op zo’n 36 duizend kilometer in dit geval, grofweg eentiende van de afstand tot de maan.

Aan boord bevonden zich twee satellieten van de Amerikaanse Space Force, de nog jonge militaire organisatie waarvan alleen het bestaan al bewijst dat onze neiging tot ruziemaken zich tegenwoordig ook uitstrekt tot het heelal. Veel over wat die satellieten daar precies gaan uitspoken is overigens niet bekend. Eén satelliet is zelfs in zijn geheel een geheim. De kosmos in kaart brengen, of de aardse klimaatverandering documenteren, zal die dus wel niet gaan doen.

Starlink Mission van SpaceX. Beeld SpaceX Photos

Aan de andere kant van het geopolitieke spectrum lanceerde China een dag eerder zijn eigen raket, de Long March 5B. Aan boord was het laatste deel van het ruimtestation Tiangong, de tegenhanger van het internationaal ruimtestation ISS.

Dat station illustreert nog eens dat samenwerken in de ruimte tegenwoordig niet zo wil lukken. De Amerikanen wilden geen Chinezen op het internationaal ruimtestation, besloten ze ooit, bang als ze waren voor technologische spionage. En dus zette China een succesvol eigen ruimtevaartprogramma op poten dat zich gerust kan meten met een iconisch instituut als NASA.

Naast die politieke component betekent een nieuwe lancering van de Long March 5B-raket bovendien óók dat de komende dagen de brokstukken op de aarde zullen vallen. De kans op daadwerkelijke ongelukken is klein: de aarde bestaat immers vooral uit water en onbevolkt gebied. Toch ploften eerder dit jaar brokstukken van Long March 5B neer in Indonesië en Maleisië. En in mei 2020 knalde een 12 meter lange pijp van de raket op Ivoorkust en beschadigde daar gebouwen.

Dat soort onderdelen met wat extra brandstof naar een plons in de oceaan begeleiden, is technisch mogelijk. Het is alleen wel duurder. Zo zie je maar: ook in die zo romantische ruimte telt politiek en poen zwaarder dan al het andere.