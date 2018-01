Onze levensstijl bepaalt of we woorden hebben om geuren aan te duiden

Het Nederlands kent maar één abstract geurwoord: muf Asifa Majid

Majid noteerde twintig abstracte geurwoorden in het Jahai. 'In het Engels en Nederlands behelpen we ons meestal met het benoemen van waar de geur vermoedelijk vandaan komt: het ruikt bloemig of naar sinaasappel. Het Nederlands kent maar één abstract geurwoord: muf.'



Deze studie, die vandaag wordt gepubliceerd in Current Biology, toont inderdaad aan hoe bepalend leefomstandigheden zijn voor het vermogen om geur te verwoorden, vindt bioloog en geuronderzoeker Sanne Boesveldt van de Wageningen Universiteit. 'Majid verraste de geurwereld in 2014 door een gemeenschap te vinden die wel woorden heeft om geuren aan te duiden. Daarmee doorbrak ze het idee dat het onvermogen om geuren te kernachtig te benoemen een universeel menselijk verschijnsel is, zoals al sinds de oudheid wordt gedacht. Deze studie is extra bewijs dat het bestaan van geurwoorden afhangt van de levensomstandigheden.'