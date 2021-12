Onze coronapil werkt fantastisch, roept de farmaceut

De coronapillen komen eraan. Maar pas op voor overspannen verwachtingen.

Goed nieuws en de coronapandemie, het is een zeldzame combinatie. Toch viel er, tussen een oprukkende omikronvariant en een nieuwe schoolsluiting, ook een lichtpuntje te ontwaren. Farmaceut Pfizer stuurde een persbericht de wereld in over hoe goed hun coronapil werkt. Die pil blokkeert een enzym in het coronavirus, waardoor het zich slechter kan vermenigvuldigen, een truc die bekend is van hiv-remmers.

Aan de nieuwste Pfizer-studie deden ongevaccineerde proefpersonen mee met een verhoogd risico op medische ellende bij een covidinfectie, bijvoorbeeld vanwege hun hoge leeftijd. Ruim duizend proefpersonen begonnen binnen vijf dagen na de eerste coronaklachten met het slikken van de pillen, vijf dagen lang. Van hen belandden er acht in het ziekenhuis en ging niemand dood. Vergelijk dat eens met de duizend vergelijkbare proefpersonen in de controlegroep die een placebo slikten. Van hen gingen er 66 naar het ziekenhuis, er vielen acht doden te betreuren. Dat is nogal een verschil en de verleiding is dan groot de vlag uit te hangen: kom maar door met die pil.

Pfizers anticoronapil blokkeert een enzym in het coronavirus, waardoor het zich slechter kan vermenigvuldigen. Beeld EPA

Maar pas op. Merck, een andere farmaceut die werkt aan zo’n coronapil, zag zichzelf onlangs gedwongen een toontje lager te zingen over hun covidmedicijn. In eerste instantie, bij een proef met 762 proefpersonen tussen mei en augustus, leek hun pil het risico op ziekenhuisopname nog met de helft te verkleinen. Maar bij een volgende groep van 646 vrijwilligers, tussen augustus en oktober, deed de pil ineens vrijwel niks vergeleken met een placebo. In het wetenschappelijk tijdschrift Nature speculeren wetenschappers over de oorzaak hiervan. Misschien komt het door de opmars van de deltavariant?

Een groot probleem bij het duiden van dit soort medische doorbraken is het gebrek aan transparantie zodra de farmaceut veelbelovende onderzoeksresultaten claimt. Er is een persbericht, maar een volledige onderzoekspublicatie vol bijlagen met details is lange tijd niet openbaar toegankelijk. Terwijl wetenschappers en artsen die details juist nodig hebben om een doorbraak op waarde te kunnen schatten. Wat waren precies de bijwerkingen bij welk type proefpersonen? Wat was de leeftijd van die mensen, welke onderliggende ziekten hadden ze? Geneesmiddelenautoriteiten krijgen dat soort gegevens later wel, maar in eerste instantie is er een informatievacuüm.

Op de achtergrond speelt bovendien een commercieel belang en een totaal overspannen pandemiemarkt. Onze pil werkt fantastisch, roept de farmaceut. Vervolgens gaan landen als een dolle reserveren en bestellen, uit angst achter in de rij te staan zodra geneesmiddelenautoriteiten groen licht hebben gegeven en de eerste ladingen medicijnen uit de fabriek komen. Het is alsof je een bod op een huis moet doen terwijl de verkoper je alleen de foto’s van de gevel en het interieur laat zien, maar de deur voor de rest gesloten houdt.

Terwijl er zelfs op basis van de summiere informatie over die nieuwe covidpillen al tal van obstakels opdoemen. Bijvoorbeeld: wat kosten die pillen eigenlijk, en hoeveel patiënten binnen welke doelgroep moet je bijtijds de medicijnen geven om één ziekenhuisopname te voorkomen? Hoe zit het met therapietrouw wanneer mensen amper klachten hebben? En: wat doet de beschikbaarheid van zo’n pil met de vaccinatiebereidheid? Preventie is altijd beter dan genezen. Het risico dat mensen hun booster laten schieten omdat ze denken ‘ah joh, als het misgaat, neem ik wel zo’n pilletje’ lijkt me niet te onderschatten.