Ontstaan rellen omdat men nu eenmaal stoom moet afblazen? Wat er mis is met het idee van de uitlaatklep

Beeld Manon van der Zwaal

Het groengeverfde ijzeren hekje langs het pad heeft niets verkeerd gedaan. Toch moet het stuk, want het bevindt zich op de verkeerde plek en tijd, namelijk in de handen van een woeste voetbalsupporter in het Nijmeegse Goffertpark nadat voetbalrivalen NEC en Vitesse elkaar hebben getroffen. Elke rel is anders, natuurlijk. Maar agressieve energie is er altijd wel. Je ziet dat het in allerlei richtingen kan uitslaan: naar andere fans, naar de politie en in elk geval naar al het straatmeubilair dat los- en vastzit.

De populairste verklaring voor zulke uitbarstingen is misschien wel deze: het gaat om een oerdrift, een basisbehoefte, en die moet er af en toe uit, vooral bij de mannen. ‘Opgekropte frustraties na corona’, duidde een KNVB-woordvoerder na de NEC-Vitesse-rel in oktober 2021 dan ook, ‘waardoor iedereen nu een uitlaatklep zoekt.’

Toenmalig justitieminister Ferd Grapperhaus sprak eind vorig jaar eveneens van opgespaarde testosteron die nu ergens heen moest. Twee jaar lang mochten de fans het stadion niet in en dan hoopt de energie zich thuis op en komt die er ineens explosief uit. Halverwege het afgelopen voetbalseizoen waren al evenveel stadionverboden uitgedeeld als normaliter in een heel jaar, wat op een inhaalslag lijkt.

Was het maar zo simpel. De uitlaatklep is ‘een volstrekt achterhaald idee’, vindt gedragswetenschapper Otto Adang, ook lector openbare orde en gevaarbeheersing aan de Politieacademie. ‘Het klinkt plausibel, maar zo zitten mensen niet in elkaar.’ Mensen hebben weliswaar een behoefte aan spanning, zegt Ramón Spaaij, socioloog aan de Universiteit Utrecht en Victoria University in Australië, maar de werkelijke oorzaken achter rellen en uitspattingen van agressie zijn veel gelaagder. ‘De uitlaatkleptheorie klinkt verleidelijk omdat het alles in één keer lijkt te verklaren. Maar dan kijk je dus al niet meer verder naar wat er nog meer speelt.’

Op zich valt de uitlaatkleptheorie onder vrij onschuldige ‘huis-, tuin- en keukenpsychologie’, vinden de onderzoekers die we spreken. Tegelijkertijd bepaalt het verhaal deels ons mensbeeld, en wellicht ook beleid. Werkt het überhaupt, stoom afblazen? En is het bijvoorbeeld handig om juist wat opgekropte agressie te tolereren, zoals vechtafspraken, spreekkoren of fakkels en vuurwerk in het stadion, zodat er alvast wat druk van de ketel kan ontsnappen, of is het beter om het vuur lager te zetten? Hoog tijd om het idee van de uitlaatklep af te pellen en eens te zien wat er zich werkelijk in het vat bevindt.

Beeld ANP

Boksbal

Daar zijn ze, een paar bokshandschoenen en een boksbal van 30 kilo. Afreageren mág. Laat die woede lekker gaan. Sociaal-psycholoog Brad Bushman van Ohio State University heeft honderden studenten zo hun boosheid laten ventileren, in meerdere studies, om te achterhalen of stoom afblazen ook echt werkt. Althans, voor zover dat in universiteitslokaaltjes te onderzoeken valt.

‘Of je nu schreeuwt of brult of ergens tegenaan mept’, zegt Bushman, ‘wat we elke keer vonden is dat als mensen zich agressief gedragen, ze eigenlijk alleen maar bozer worden. Hoe word je een agressief persoon? Door veel te oefenen, zou ik zeggen. Het is dus niet zo dat agressie iets is dat je opbouwt en moet uiten om het te verminderen.’

Om zijn proefpersonen eerst boos te krijgen, liet hij ze een kort essay schrijven waarin ze een standpunt moesten innemen over een beladen onderwerp, namelijk abortus. Vervolgens koppelde Bushman de student aan een fictieve medestudent die ook zo’n essay zou hebben geschreven. In werkelijkheid had Bushman een standaardessay klaarliggen, één voor elk standpunt, om in te druisen tegen de student en de emoties wat verder op te stoken. Het belangrijkste moment was dat de echte student en de fictieve elkaars essays beoordeelden. Het fictieve oordeel was uiteraard vernietigend. ‘Dat maakt de studenten erg kwaad.’

En dan maar kijken wat de emoties het best doet afkoelen. Opmerkelijk genoeg scoorden de studenten die na het harde oordeel twee minuten lang niets deden het minst boos op een vragenlijst die hun emoties peilde. Afreageren hielp inderdaad niet: bijna eenderde van de deelnemers die besloten te meppen op de boksbal, was gemiddeld kwader. In geen enkel geval waren de deelnemers gemiddeld minder boos na afreageren, zelfs niet als de proefpersonen er zelf heilig van overtuigd waren dat het effect bestond. ‘Dat druist direct in tegen de theorie dat stoom afblazen helpt.’

Maar eenduidig is de conclusie volgens critici ook weer niet. Bushmans onderzoek naar de catharsis theory is al meer dan twintig jaar oud en de effecten zijn telkens niet bijster groot. En het is ook wat kunstmatig allemaal, tegen een boksbal meppen om af te reageren, vindt Chris Ferguson van de universiteit van Florida in een opiniestuk, gepubliceerd in het vakblad van de British Psychological Society. ‘Weinig mensen zullen thuis op een zak of een kussen meppen. Door het zo te onderzoeken, kijk je naar een cliché en niet naar het echte leven.’

Sterker, beargumenteert Ferguson, als proefpersonen het hele boksbalidee belachelijk vinden terwijl ze mee moeten doen aan een woestmakend onderzoek, kunnen ze ook gefrustreerd raken en juist daardoor relatief boos scoren. Zonder nieuw en wellicht realistischer onderzoek zullen we het niet weten. En het is ook maar de vraag, zegt socioloog Spaaij, of student-experimenten in universiteitslokalen echt gaan verklaren wat er gebeurt bij voetbalsupporters en andere mensen die aan agressieve uitbarstingen meedoen, laat staan of dat iets te maken heeft met een uitlaatklep.

Onruststokers

De andere onderzoeksaanpak is daarom ook: analyseer systematisch wat er in het ‘wild’ gebeurt. Zit er bij agressie, rellen en confrontaties tussen supporters en politie iets van een uitlaatklep? Zulk onderzoek is er, ook in Nederland. Vaak lijkt er op het eerste gezicht wel degelijk druk van de ketel te moeten, maar kijk goed en de werkelijkheid blijkt weerbarstiger, zegt criminoloog en politieonderzoeker Henk Ferwerda van Bureau Beke.

Een voorbeeld: sinds onruststokers de toegang tot het stadion wordt ontzegd, spreken fanatieke supporters af met knokpartijen buiten de stadions, constateerde Ferwerda in een reeks onderzoeken, de recentste van februari 2022. Alsof de druk er hoe dan ook af moet. ‘Wat mensen zich niet altijd realiseren’, zegt Ferwerda, ‘is dat dit gewoon een door en door georganiseerde vechtafsprakencompetitie is. Die is compleet met ranglijsten en klassementen, zoals onder-21-teams en oudere teams. Ze houden bij wie wint en wie het beste is. Als het alleen maar een uitlaatklep zou zijn, zou het niet van belang zijn wie er zo’n gevecht wint of verliest.’

Een ander voorbeeld is huiselijk geweld in Engeland. Daarvan bleek uit eerder onderzoek dat het toeneemt rond tv-uitzendingen van voetbalwedstrijden. Een uitlaatklep voor wedstrijdfrustraties? Niet helemaal. Ria Ivandic van de Oxford-universiteit registreerde samen met de politie van Manchester rond achthonderd voetbalwedstrijden de binnenkomende huiselijkgeweldmeldingen, van minuut tot minuut, waarbij de meldkamer ook vragen stelde over de omstandigheden van elk voorval.

Wat bleek: opgelopen spanningen of emoties die er misschien ‘even uit moesten’, deden er nauwelijks toe. Gemiddeld genomen waren er namelijk geen extra meldingen toen bijvoorbeeld de thuisploeg onverwachts verloor. De meldingen verdubbelden wel op andere momenten: als de dader alcohol op had, ongeacht de uitkomst van de wedstrijd. Vaker was dat uren na een wedstrijd, en vooral na middagwedstrijden. Vermoedelijk, schrijft Ivandic, is een voetbalwedstrijd een soort geoorloofd moment om meer alcohol te drinken.

Contrast

Er is wel één observatie die het dichtst bij een uitlaatklep komt. ‘Op je werk zal je niet zomaar staan schreeuwen, met bier gooien en een vreemde omhelzen, maar in het stadion doen mensen dat wel’, zegt Ramón Spaaij, die van jongs af aan geregeld wedstrijden van ADO Den Haag heeft bezocht en later onderzoek naar rellen is gaan doen. ‘Ik heb dingen gezien waarbij je toch even de wenkbrauwen fronst’, voegt Ferwerda toe, die veel wedstrijden observeert. ‘Iemand die bij wijze van spreken doordeweeks strak in pak bij de bank werkt en op de tribune dan ineens verbaal wel flink losgaat bij een scheidsrechterbeslissing.’

Het is redelijk om aan te nemen, zegt Spaaij, dat veel mensen voetbalwedstrijden bewust of onbewust opzoeken om een bepaalde sensatie of spanning te beleven. ‘Het is een plek waar het geaccepteerd is dat mensen hun opwinding even de vrije loop laten.’ Volgens Spaaij zijn er geen pasklare antwoorden voor waarom mensen dat willen, maar ideeën zijn er te over. ‘Een van de redenen die socioloog Norbert Elias ervoor aandroeg, was dat mensen zo emoties op een gecontroleerde manier kunnen uitdrukken die normaal gesproken in het openbaar wordt afgekeurd.’

Gedragswetenschapper Adang herkent in elk geval dat mensen zich soms graag vermaken met gedrag dat normaliter nooit zou mogen. ‘In Ossendrecht, het trainingsdorp voor de Mobiele Eenheid, vragen ze altijd of mensen voorwerpen willen gooien naar de ME’ers. Er is dan niemand die zegt: dat doe ik niet. Je ziet dat het plezier geeft. Er is gelegenheid, de drempel is laag en het kan daar betrekkelijk veilig.’

Maar er speelt nog iets: groepsgedrag. Adang: ‘Als je je identificeert met een bepaalde groep, gedraag je je volgens de normen daarvan. Wie in het weekend gaat sporten met zijn vrienden, zegt tijdens kleedkamergesprekken soms bijvoorbeeld dingen die thuis niet zouden kunnen.’ Dat wekt de schijn van een uitlaatklep: doordeweeks de gezinsman, in het weekend de schreeuwende voetbalsupporter. Maar in feite, zegt Adang, is dat niet meer dan een afspiegeling van de verschillende groepen waaraan iemand deelneemt.

Met groepsomstandigheden, in plaats van de uitlaatkleptheorie, weten onderzoekers ook beter te verklaren waarom het juist bij voetbal zo vaak uit de hand loopt en zelden bij andere situaties of sporten. ‘De aard van het spel, de discussies met de scheids die iedereen normaal vindt, zulke dingen dragen allemaal bij aan een cultuur waarbij het normaal is om je op te winden’, zegt Ferwerda. ‘Daarbij is voetbal bij ons ook vervlochten met oude rivaliteiten, tussen Amsterdam en Rotterdam of Nijmegen en Arnhem. We hebben allemaal van die een-tweetjes in Nederland. Daar gaat het niet voor niets mis. En dan is er ook nog de hooligancultuur die uit Engeland is komen overwaaien in de jaren zeventig.’

Lont

Om geweld te voorkomen gebruiken gedragsexperts de uitlaatkleptheorie dan ook helemaal niet. Denk maar aan een voetbalwedstrijd: zou het echt beter zijn om de gemoederen op de tribune tot een kookpunt te laten komen, zodat de woede eruit kan en er dus geen rellen buiten het stadion meer ‘nodig zijn’? Bij een recente wedstrijd waarin ADO Den Haag van Excelsior verloor, gold dat zeker niet: éérst ging het binnen het stadion mis tussen ADO- en Excelsior-supporters, om daarna buiten ‘gierend uit de hand te lopen’ tegenover de politie, zoals Ferwerda de rel omschrijft.

Nee, eerder lijkt het omgekeerde advies te werken: voorkomen dat iemand de lont aansteekt. Een lastige taak, omdat een situatie snel kan ontsporen, zegt Ferwerda, die vaak wedstrijden bijwoont en daarnaast beveiligingsbeelden analyseert. ‘Als de tegenpartij voor staat en de keeper rekt tijd, dan hoeft er maar iemand te zijn die een golfballetje naar het hoofd van de keeper gooit, of in het vak kan de vlam in de pan slaan.’

Het beleid is er dan ook op gericht om dat soort kleine incidenten in de kiem te smoren. Stewards en jongerenwerkers maken tegenwoordig bijvoorbeeld praatjes met supporters, ook met die van de harde kern, en wijzen erop dat het niet oké is als iemand bijvoorbeeld met bier gooit. Onruststokers die vaker de boel verstieren, krijgen een stadionverbod en ook dat werkt tot op zekere hoogte: sinds het jaar 2000 is het aantal incidenten binnen stadions wel degelijk gedaald, aldus het rapport Raak geschoten? van Bureau Beke.

Een andere manier om te voorkomen dat de boel escaleert is door te kijken naar hoe groepen zich tegen elkaar afzetten. ‘We koppelen onze eigen identiteit aan die van het team of het land waar we bij horen’, zegt Spaaij. ‘Je ploeg móét winnen. En als de ploeg toch verliest, dan doen mensen er alles aan om schade aan hun identiteit te beperken. Het ligt dan aan de scheids, het weer, of aan de supporters van de tegenpartij.’ Dat ging ook mis bij de wedstrijd ADO-Excelsior, vervolgt Spaaij. ADO stond eerst 3-0 voor om vervolgens na 4-4 door een penaltyreeks te verliezen. ‘Ze liepen op het laatste moment de eredivisie mis. Dat was onacceptabel voor veel fans en die zochten daarom het vak op met de uitsupporters om met ze te vechten.’

In theorie zou het goed werken om iets aan dat wij-zijdenken te doen, al is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Spaaij: ‘De politie kun je ook als tegenstander zien, dus die zijn nu al minder aanwezig in het stadion. Bij supporters is dat lastiger te regelen. In het meest extreme geval zorg je ervoor dat er helemaal geen uitsupporters in het stadion welkom zijn, dan valt er ook niks te knokken. Aan de andere kant kun je ook zeggen: haal de hekken weg, zet de supporters dwars door elkaar, dan heb je ook minder polarisatie in het stadion. Maar ja, wie durft?’fitg

Wat ook kan, is dat ordehandhavers zich meer bewust worden van het mogelijke wij-zijdenken en hun aanpak een inclusiever wij-denken geven, zegt Adang. Dat werd volgens zijn onderzoek succesvol toegepast tijdens het Euro 2004-toernooi in Portugal. ‘Er was sprake van superidentificatie. Niet alleen was je een supporter van je nationale team, ‘we’ waren allemaal samen Euro 2004-supporters.’ Zo hingen er posters als ‘Welcome England Fans’ en kregen alle supporters in beginsel een vriendelijke behandeling van de politie, vaak in burgerkleding, in plaats van dat agenten preventief klaarstonden voor een rel. Adang: ‘Er was een gevoel dat iedereen samenwerkte aan een veilige voetbalervaring.’

Losgeweekt

De meeste mensen zijn er sowieso niet op uit om te gaan relschoppen, benadrukt Adang. Hij woonde tientallen voetbalwedstrijden bij en noteerde systematisch wat hij zag, ook als het tot een rel kwam. ‘Het komt nooit voor dat iedereen meedoet’, zegt hij. ‘Meestal is het maar 1 procent van de aanwezigen en in heel extreme gevallen 10 procent. Dat betekent dat 90 procent blijkbaar die behoefte niet heeft.’

Bij wie precies de drang naar agressie ontstaat, valt moeilijk te voorspellen, maar opnieuw lijkt een uitlaatklep geen rol te spelen. Hoewel het bijna zonder uitzondering jonge mannen betreft die elkaar ophitsen en daarbij grenzen opzoeken, zijn dat geen jongens die stoom moeten afblazen met agressie, denkt Adang. ‘Als we het over voetbalopstootjes en rellen hebben, moet je je ook realiseren dat bepaalde mensen daarop af komen. Sommigen hebben ook andere gedragsproblemen thuis of in hun wijk. Er zijn natuurlijk zat jonge mannen die gewoon ontspannen door een rondje in het bos te lopen of een boek te lezen.’

Waarschijnlijk heeft het ook te maken met geldingsdrang, denkt Adang: ‘Ze willen indruk maken.’ Dat past bij de scoreborden die de vechtcompetities van elkaar bijhouden buiten het stadion, zegt Ferwerda. ‘Ze filmen elkaar, ze zoeken de beste vechters uit. Het draait allemaal om wie de beste is.’

Toch rest dan nog de vraag waarom juist dit jaar, na de jaren waarin de stadions leeg bleven door coronamaatregelen, er een inhaalslag aan rellen en opstootjes rond voetbal leek te zijn ontstaan. Misschien is het wel zo, zegt Ferwerda, dat mensen ontremder zijn omdat alles weer mag. ‘Ik hoor ook wel van politie in uitgaanscentra dat alles daar ook excessiever lijkt nu. Al zijn dat aannamen waarvan nog moet blijken of ze kloppen.’

Een andere verklaring kan zijn dat er toch iets in de relschoppende groepen is veranderd, vermoedt Ferwerda, al benadrukt hij dat ook dat nog niet is onderzocht. Het idee: twee jaar zonder stadionbezoek heeft ook fanatieke supporters en onruststokers verder van bestaande groepsnormen losgeweekt. ‘Het lijkt voor buitenstaanders gek misschien, maar binnen die groepen gelden opvallend veel afspraken over wat je wel en niet mag doen en hoe je hoort te rellen zonder dat je wordt opgepakt. Als je dat twee jaar niet hebt kunnen doen, kan het zijn dat sommige hardcoregroepsleden, en vooral de jonge aanwas, weer opnieuw de grenzen aftasten.’

Aanwijzingen daarvoor zijn er wel. ‘We zien nu op de tribune dat sommige oudere supporters anderen corrigeren, bijvoorbeeld als iemand met zwaar vuurwerk gooit. Dat rijmt ook met wat we bij de arrestaties rond de recente rellen zien: driekwart is erg jong en nog nooit eerder gearresteerd. Dat zijn jongens die nog niet in beeld waren bij de politie. Het lijkt alsof ze gewoon nog niet hebben geleerd hoe ze moeten rellen met een lagere pakkans.’