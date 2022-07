Ontmoet Morti, het robotveulen dat zichzelf net zo snel leert lopen als een echt exemplaar

Vlak na de geboorte leren wij mensen, als we heel eerlijk zijn, een beetje langzaam. Neem nu het moment dat we gaan lopen: na een jaar á anderhalf zetten de meeste baby’s eens voorzichtig een eerste stapje. Een gebeurtenis die prompt met applaus, gejuich en het geklik van mobieletelefooncamera’s wordt onthaald.

Nee, dan paarden. Hun veulens klauteren een half uur na de geboorte al overeind, en lopen na een uurtje rond als volleerd vierbenenbewegers. Niet vreemd, dus, dat Duitse robotici deze week in het vakblad Nature Machine Intelligence het loopwonder van het veulen als voorbeeld kozen.

En zie daar: prompt kon dat robotveulen – lees: een romp op vier metalen poten, een hoofd ontbreekt – zich al na een uur verplaatsen zonder strompelen en struikelen, net zoals zijn biologische evenknie.

Dat deed Morti, want ook hoofdloze imitatieveulens verdienen een naam moeten de onderzoekers hebben gedacht, niet met een vooraf geprogrammeerd wandelalgoritme. Nee, net als een echt dier, leerde Morti zichzelf lopen.

Of, exacter: dat deed ‘zijn’ zelflerende wandelalgoritme. Eentje dat geïnspireerd is op het netwerk van neuronen, dat in de ruggengraten van veel dieren de symfonie van samentrekkende spieren dirigeert waarmee een dier beweegt.

Het algoritme beschikte daarbij vooraf nauwelijks over informatie over hoe het lichaam van Morti eruitziet. Zo wist het bijvoorbeeld niets over de precieze vorm van de onderdelen van zijn benen.

Om te leren lopen begon Morti daarom net als een echt veulen simpelweg met wat voorzichtige eerste stapjes. Die eerste ‘kale’ loopinstructies slijpt het algoritme vervolgens bij, met behulp van signalen uit de sensoren in zijn voeten. En zie daar: na een uurtje vol feedback en het steeds weer herschrijven van de loopinstructies, in totaal werkte hij de boel zo’n hondervijftig keer bij, transformeert het elektronische dier van een lomp struikelend gevaarte in een elegante wandelaar. Al doende leert men.

Handige bijkomstigheid: datzelfde proces maakt het lopen steeds efficiënter. Uiteindelijk verbruikte Morti tijdens experimenten grofweg de helft van alle energie tijdens zijn eerste, weifelende stappen.

Bovendien stopt het leren niet. Waar veel algoritmen op een gegeven moment ‘af’ worden verklaard – strik eromheen, vanaf nu kan deze robot lopen – blijft Morti continu bijleren. Zodat hij in theorie ook lastiger terrein kan leren bewandelen. Op papier althans: bij de huidige experimenten hebben de robotici dat nog niet geprobeerd.

Hoewel het spectaculaire eindresultaat de tijdsduur van het leren lopen van pasgeboren paard keurig evenaart, betekent dat overigens niet dat de machine de natuur heeft bijgehaald. Het algoritme is onder de streep nog een stuk minder complex dan een echt netwerk van neuronen. En de paar sensoren die Morti gebruikt om te ‘voelen’ verbleken bij bijvoorbeeld de geraffineerde tastzin in een dierenhuid.

Een écht robotveulen is Morti dus nog niet. Nog afgezien van de opvallende afwezigheid van een hoofd, uiteraard.