‘Ons ongewenste bijproduct bleek een veelbelovende zoetstof’

Wetenschappers gaan zelden in één streep op het doel af. Een ode aan de onverwachte ontdekkingen. Vandaag: hoe biochemicus Tom Desmet een nieuwe zoetstof vond in een ongewenst bijproduct.

‘Suiker is niet één stof, maar een hele familie aan moleculen met verschillende eigenschappen. In de natuur komen veel zeldzame suikers voor. In honing zitten bijvoorbeeld meer dan twintig suikers die elk minder dan 1 procent van de samenstelling opmaken. Die hebben soms aantrekkelijke eigenschappen, maar niemand heeft ze grondig onderzocht omdat we maar heel kleine hoeveelheden beschikbaar hebben.

‘In mijn onderzoeksgroep deden we onderzoek naar resveratrol. Dat is een antioxidant in chocolade en rode wijn, waarvan wetenschappers destijds vermoedden dat het gezondheidsvoordelen kon opleveren. Wij probeerden met enzymen uit bacteriën om een suikermolecuul aan het resveratrol te koppelen, zodat het beter zou rondgaan in de bloedsomloop.

‘Daar liepen we tegen een probleem aan: het enzym maakte telkens een ongewenst bijproduct. 30 procent van de opbrengst bestond uit een onbekende stof, die we lastig konden afscheiden. We sleutelden aan het enzym, in de hoop dat het selectiever zou werken. We hebben jarenlang geprobeerd het enzym scherper te laten kiezen, zonder succes. Dat leidde tot ontgoocheling en frustratie in de onderzoeksgroep. Elke keer dat een student aankwam met het nieuws dat het niet was gelukt, begonnen we dieper te zuchten.

‘Ik stelde voor om naar dat bijproduct te kijken; dat kon ook een interessant doelwit zijn. Dat bleek een zeldzame suiker te zijn, genaamd kojibiose. Die komt in kleine hoeveelheden voor in honing, bier en sake, Japanse rijstwijn. Het is dus een natuurlijk product dat iedereen weleens geconsumeerd heeft.

‘Uit eerder onderzoek was gebleken dat het gunstig was voor je darmbacteriën. Dat vonden wij genoeg aanleiding om het verder te bestuderen. Verder was er toen vrij weinig over bekend, want het was te duur om te onderzoeken. Voor 1 milligram betaalde je al 100 euro, dus grondige testen zouden duizenden en duizenden euro’s kosten.

‘We gingen opnieuw aan het enzym sleutelen, en deze keer ging het wél goed. Binnen een jaar konden we 99 procent zuivere kojibiose maken. In het lab produceerden we 4 kilo; dat was genoeg om samples met voedingsdeskundigen te delen, zodat zij het konden bestuderen. Die vonden nog meer bijzondere eigenschappen. In tegenstelling tot tafelsuiker geeft het geen tandbederf. Het wordt ook maar voor 20 procent verteerd, dus je krijgt er minder calorieën van binnen.

‘Bestaande zoetstoffen zoals aspartaam zijn geen suikers en worden pas lekker in combinatie met andere stoffen. Kojibiose is ongeveer half zo zoet als tafelsuiker, maar smaakt desondanks ook aangenaam. We bakten eens een cake met kojibiose in plaats van tafelsuiker en niemand proefde het verschil.

‘Deze eigenschappen maken kojibiose een veelbelovende zoetstof. We hebben de productie een paar keer herhaald en opgeschaald. Nu kunnen we een kilo van het spul maken voor een paar euro. Inmiddels heb ik de licentie voor het stofje verkocht aan een Zweeds bedrijf, dat het op grote schaal gaat produceren. Het Europees Geneesmiddelenbureau moet het nog goedkeuren, maar daar heb ik goede hoop op.’

Tom Desmet Beeld Universiteit Gent

Tom Desmet is hoogleraar biotechnologie aan de Universiteit Gent. Hier onderzoekt hij manieren om zeldzame suikers met gunstige eigenschappen te produceren.