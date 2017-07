Ons halve lichaam komt van buiten de Melkweg - klopt dit wel?

Van wie komt die claim?

Alsof het idee dat we allemaal sterrenstof zijn, nog niet duizelingwekkend genoeg is, kwam de Britse krant The Guardian met de overtreffende trap van buitenaards: de helft van de atomen in ons lichaam is zelfs afkomstig van sterexplosies ver búiten ons eigen Melkwegstelsel. Het diepste universum dus. 'Dit geeft je een gevoel voor hoe we verbonden zijn met verre objecten aan de sterrenhemel', zei een van auteurs van een studie over kosmische recycling deze week in de krant.



The Guardian pikte het nieuws op in het blad Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, doorgaans voer voor liefhebbers. Het betreft een reusachtige computersimulatie van een stel Amerikaanse astronomen van clusters van sterrenstelsels, waarin honderden miljarden sterren ontstaan en uiteindelijk weer exploderen als hun brandstof opraakt. Opvallend resultaat is dat veel gas dat naar grote sterrenstelsels als de Melkweg valt, van kleinere stelsels uit de buurt komt; daar weggeblazen na sterexplosies.