Onnodige maagzuurremmers, scans en pleisters: waarom stoppen met zinloze zorg zo moeilijk is

Er valt nog veel onzinnige zorg te schrappen, bleek deze week uit een kritisch onderzoek over één van de meestgebruikte medicijnen in Nederland.

Gebruikers van maagzuurremmers – en dat zijn er veel – zullen vreemd hebben opgekeken bij het nieuws deze week: 9 op de 10 slikt die pillen onnodig. Artsen schrijven alleen al in Nederland jaarlijks 2,4 miljoen maagzuurremmers voor. Wetenschappers van Radboud UMC bekeken voor driehonderd huisartspraktijken het geneesmiddelengebruik en de patiëntengegevens en legden die naast de richtlijnen. Conclusie: Nederlanders krijgen te snel maagzuurremmers voorgeschreven en dat maskeert onderliggende problemen, zoals overgewicht of alcoholconsumptie.

In 2016 stelden de universitaire medisch centra al een zogeheten beter-niet-doen-lijst op, van liefst 1.366 behandelingen die niet effectief zijn. Ernst Kuipers, destijds nog geen minister maar wel hoogleraar maag-darm-leverziekten, hekelde onder meer de kijkonderzoeken bij 60-minners met maagklachten. ‘De kans dat je met zo’n onderzoek bij jongere mensen iets ontdekt, is minimaal. Toch gebeurt het heel veel. Omdat artsen kennelijk toch een ernstige kwaal willen uitsluiten. Maar als we kijken wat al die onderzoeken opleveren, dan leiden ze maar zelden tot een andere diagnose en tot aanpassing van de behandeling.’

De wetenschap van geneeskunde is simpel samen te vatten: als je weet dat iets werkt, doe het. Als je weet dat iets niet werkt, doe het niet. Als je twijfelt of iets werkt, zoek het uit.

9 op de 10 mensen die maagzuurremmers voorgeschreven kregen slikt ze onnodig. Beeld Universal Images Group via Getty

Tot zover de theorie, want de praktijk is weerbarstig. Stoppen met zinloze zorg is moeilijker dan het lijkt. Wat betreft die maagzuurremmers: iemand een pil voorschrijven kost voor zowel patiënt als behandelaar véél minder tijd en energie dan slechte gewoonten afzweren en gezonder gaan leven. Bovendien zijn mensen, en dus ook artsen, gewoontedieren. Wie ooit heeft geleerd dat hij bij diagnose X voor behandeling Y moet gaan, zal dat niet snel veranderen, zeker niet als directe collega’s het precies zo doen.

Op de achtergrond spelen vaak ook nog financiële belangen, bijvoorbeeld bij extra onderzoeken en scans. De arts die het meest terughoudend is, loopt risico op een telefoontje van de baas: ‘Waarom draai jij zoveel minder omzet dan je collega’s?’

Toch lijkt er langzaam maar zeker wel iets te veranderen, constateerde hoogleraar zinnige zorg Sjoerd Repping onlangs bij EenVandaag. In overleg met medische staf, verpleegkundigen en zorgverzekeraars beloofden Nederlandse ziekenhuizen elk met tien zinloze behandelingen te stoppen, zoals na een operatie standaard een pleister plakken op een wond terwijl dat vaak niet nodig is of zelfs de genezing vertraagt. Een meerderheid van de ziekenhuizen lukte het om die overbodige zorg te minderen of zelfs helemaal te schrappen.

Een klein, maar belangrijk succes in een sector die steeds meer onder spanning staat: gebrek aan personeel, een verouderende patiëntengroep door vergrijzing, een stuwmeer aan nog in te halen zorg die tijdens de coronalockdowns werd afgezegd, een steeds groter deel van ons belastinggeld dat naar zorg gaat.

Zinloos werk verrichten is altijd een verspilling, maar in de zorgsector is het helemaal pijnlijk. Want juist daar is het geld en personeel hard nodig voor behandelingen die wél zinvol zijn.