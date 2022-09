Ongezond: de leverancier van gebruiksonvriendelijke ziekenhuis-ICT heeft min of meer een monopolie

Voor wie eens met open mond en stijgende woede naar een scherm wil kijken: kijk de wrange 2Doc-documentaire Dodelijke zorg van Wilfried Koomen. De documentaire schetst hoe één leverancier van ziekenhuisinformatiesystemen, Chipsoft, vrijwel een monopoliepositie heeft verworven en hoe ongezond dat is.

Het systeem van Chipsoft, HiX, blinkt niet bepaald uit in gebruiksvriendelijkheid en het is lastig te koppelen aan andere systemen binnen ziekenhuizen, en ook aan systemen van andere zorgverleners. Een marktverkenning die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) liet opstellen, en waarvan Chipsoft de publicatie tegen probeerde te houden via de rechter, schetst eenzelfde beeld. Het gevolg: zorgverleners die een onnodige extra werkdruk ervaren, en fouten die gemaakt worden, soms met dodelijke gevolgen, aldus in de documentaire geïnterviewde artsen en ict-specialisten, die uit angst voor represailles door Chipsoft alleen anoniem wilden worden opgevoerd.

Ziekenhuizen die Chipsoft gebruiken, kunnen omdat de koppeling aan andere systemen moeilijk en duur is minder makkelijk software van andere partijen gebruiken, ook als die op bepaalde vlakken beter is. Het is de klassieke ‘vendor lock-in’ die vaak opspeelt bij ict, ook in andere sectoren. Heb je eenmaal gekozen voor een leverancier, dan zit je daaraan vast, ook voor extra modules. En na afloop van je contract overstappen is zo complex, zowel qua technische implementatie als qua training van je mensen, dat veel organisaties er maar van afzien.

Het cynische is dat we wéten hoe je deze systemen gebruiksvriendelijker moet ontwerpen, maar je kunt alle ontwerptalent en -kennis van de wereld hebben – en dat hebben we in Nederland – daar gaat niks mee gebeuren zolang een (semi-)monopolist de markt in zijn greep heeft. Op dit moment hebben ziekenhuis-ict-leveranciers nauwelijks een prikkel om een gebruiksvriendelijker systeem te ontwikkelen, en is het voor nieuwkomers die dat wel willen bijna niet te doen om ertussen te komen. Om te zorgen dat er gebruiksvriendelijker systemen kunnen worden ontworpen en geïmplementeerd, zal er iets aan de marktordening moeten worden gedaan.

Gelukkig zijn er hoopgevende ontwikkelingen. Zo stemde de Tweede Kamer de afgelopen week unaniem voor de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz), die gegevensuitwisseling tussen zorgverleners moet vereenvoudigen door gebruik te maken van (open) standaarden voor gegevensopslag en -uitwisseling. Ook in de conceptleidraad Goedwerkende markten voor zorg-ICT die de ACM publiceerde is er aandacht voor standaardisatie, die niet alleen kan zorgen voor betere gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen en het aansluiten van modules van derden, maar als je database standaard is ingericht, kun je ook makkelijker overstappen op een heel nieuw systeem.

Als je als overheid ‘de markt’ een rol wil laten spelen, dan betekent dat niet per se minder bemoeienis. Een goed functionerende markt, zeker bij iets dat zo complex is als ziekenhuis-ict, vraagt een sterke overheid, die duidelijke randvoorwaarden stelt. Het is tijd dat de overheid standaardisatie in de zorg niet meer stimuleert, coördineert, subsidieert en anderszins -eert, maar afdwingt en eist.

Jasper van Kuijk op Twitter: @jaspervankuijk