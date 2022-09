Ongekend Nederlands succes bij alternatieve Nobelprijzen

Gebruik van een klysma afgebeeld op een antieke Mayaanse pot. Beeld Peter de Smet

De prijs is in het leven geroepen voor onderzoek dat eerst op de lachspieren werkt en daarna tot nadenken aanzet. Wat in 1991 begon als een obscure prijs die eigenlijk niemand wilde winnen, heeft nu een cultstatus onder wetenschappers. De prijs is 10 triljoen dollar – maar dan wel Zimbabwaanse dollars, een inmiddels buiten gebruik geraakte valuta.

De categorieën van de IgNobelprijzen veranderen elk jaar. Dat geeft de vrijwilligers die onderzoeken nomineren ruimte voor een extra kwinkslag: zo ontvingen de onderwijsraden van de Amerikaanse staten Colorado en Kansas, die een beleid voerden gericht tegen onderwijs over de evolutietheorie, in 1999 de sarcastische ‘prijs voor wetenschappelijk onderwijs’.

‘Het belangrijkste is dat mensen in aanraking komen met wetenschap. Humor maakt dat makkelijker’, zegt Kees Moeliker, die als vrijwilliger onderzoeken nomineert sinds hij zelf in 2003 in de categorie biologie bekroond werd. Zijn ‘eerste wetenschappelijke observatie van homoseksuele necrofilie onder de wilde eend’ deed hij toen een mannetjeseend tegen zijn raam vloog en dood neerviel, waarna een soortgenoot in het lijk toch nog een maatje bleek te zien.

Enthousiast geschreeuw

Dit jaar vielen drie onderzoeken met Nederlandse inbreng in de prijzen, volgens Moeliker een ongekende prestatie. Maar is dit iets om trots op te zijn? Zeker, zegt Moeliker: ‘Universiteiten melden het graag als hun onderzoekers IgNobels hebben gewonnen. En als ik Nederlandse winnaars bel om ze vertellen dat ze hebben gewonnen, hoor ik alleen maar enthousiast geschreeuw.’

Zo ook cognitief psycholoog Mariska Kret (Universiteit Leiden): ‘Ik vond het zó leuk het nieuws te krijgen’, vertelt de hoogleraar. ‘Ik ken een aantal andere Nederlandse onderzoeken met een IgNobelprijs, en die kregen een hoop aandacht.’

Ze won met haar onderzoek de prijs voor ‘toegepaste cardiologie’. Kret en haar collega’s bezochten daarvoor festivals als Lowlands, waar ze jongeren vroegen in een hokje een blind date aan te gaan, terwijl onder meer hun hartslag in de gaten werden gehouden. Na het afspraakje drukt de festivalgangers in een cijfer uit hoezeer ze zich aangetrokken voelden tot hun partner.

In het geval van een match gingen de harten van de jongeren tijdens de date uiteindelijk gelijk kloppen. Kret: ‘De gelijklopende hartslag was een betere voorspeller voor de romantische klik dan bijvoorbeeld hoe vaak gegadigden glimlachten.’ Als bijvangst van het experiment ontpopte een handvol blind dates zich tot relaties.

Opmerkelijk genoeg kunnen ook oude studies een IgNobel winnen. Zo kreeg Peter de Smet, inmiddels gepensioneerd emeritus hoogleraar farmaceutische patiëntenzorg, dit jaar de IgNobel voor kunstgeschiedenis voor een onderzoek uit 1986. ‘Toen ik de mail kreeg dat ik iets had gewonnen, dacht ik eerst dat het spam moest zijn.’ Uiteindelijk realiseerde hij zich dat het om een echte prijs ging voor zijn analyses van afbeeldingen van rituele klysma’s op antiek Maya-vaatwerk. De ontdekking: de manieren waarop Maya’s elkaar (en zichzelf) klysma’s met alcohol toedienden om tijdens allerlei rituelen onder invloed te raken.

Dit deed hem denken aan een overgangsritueel bij Zuid-Amerikaanse koppensnellers, waarbij de jongens een rij volwassen mannen langs moesten gaan, en van elke man wat hallucinogene drank kregen. Als ze vergiftigd omvielen, werd de drank waar ze nog niet aan toe waren gekomen, alsnog toegediend, rectaal. De Smet: ‘Dat het om klysma’s gaat, werkt misschien op de lachspieren. Maar dit vertelt toch een voorheen onbekend verhaal over de Mayacultuur.’

De ‘vredesprijs’ ging naar sociaal psycholoog Paul van Lange (Vrije Universiteit Amsterdam) voor de wiskundige en psychologische analyse van roddels. ‘In eerste instantie was ik verrast dat we deze prijs wonnen, het drong pas later tot me door dat serieus onderzoek over roddelen op veel mensen waarschijnlijk humoristisch overkomt.’ Dat was geenszins het geval voor Van Lange en zijn collega’s, die roddelen als onderzoeksveld op de kaart helpen zetten.

‘Roddelen is niets meer dan praten over mensen die niet aanwezig zijn, en dat doen we de hele dag’, zegt hij. ‘Wat zet mensen ertoe aan dit te doen?’ Met wiskundige modellen werd aangetoond dat mensen niet alleen roddelen om ergernis te uiten, maar ook om nabije mensen te beschermen en de samenwerking binnen een groep te bevorderen.

Van Langes aanvankelijke verbazing over de prijs sloeg al snel om in enthousiasme: ‘Ik ben gek op mijn vakgebied, en wat je ook kunt zeggen over de prijs, we hebben het er nu wel over. Dat vind ik alleen maar leuk.’