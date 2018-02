Onduidelijkheid na opmerkelijke uitspraak hof: moeten rookruimtes in de horeca echt allemaal weg?

Het hof kwam dinsdag tot die opmerkelijke uitspraak in een door Clean Air Nederland (CAN) aangespannen rechtszaak tegen de staat. Anderhalf jaar geleden had die anti-rookorganisatie nog tevergeefs bij de rechtbank in Den Haag gepleit voor een verbod op rookruimtes in de horeca.



CAN-voorzitter Ton Voeten spreekt nu van 'een zeer betekenisvolle stap' in de strijd tegen het roken. 'Zolang je als overheid in regelgeving roken toestaat, en daar ging het hier om, faciliteer je het als het ware. Terwijl het ministerie van Volksgezondheid zegt te streven naar een rookvrije samenleving.'