Onderzoeksraad voor Veiligheid: Politiek zit vaak te dicht op onafhankelijke onderzoekers

Drie soorten

Kwetsbaarheid voor externe druk is er ook bij onderzoeksinstanties die niet aan ministeries zijn verbonden, zoals de OVV zelf

De OVV beoogt met de publicatie een reeks tips te geven voor toekomstige onderzoeken, om zeker te zijn dat 'oordeelsvorming niet zal worden gehinderd door de behoefte een eigen straatje schoon te vegen'. Instanties of commissies moeten zelf hun onderzoeksvraag kunnen formuleren, dienen als enige zeggenschap te hebben over bevindingen en conclusies, en moeten zelf hun onderzoeksteam kunnen samenstellen. In de praktijk is het niet altijd vanzelfsprekend dat aan deze voorwaarden wordt voldaan.



In de studie worden drie soorten onafhankelijk onderzoek onderscheiden: onderzoek van wettelijk vastgelegde instanties als de OVV, de Nationale Ombudsman of de Algemene Rekenkamer; onderzoek door tijdelijke commissies; en onderzoek door de inspecties en kennisinstituten van departementen. Die laatste categorie staat het meest bloot aan externe druk, zoals onlangs bleek uit een Nieuwsuur-uitzending over het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van Justitie. Daar zouden de uitkomsten van drugsonderzoeken door de departementale leiding in een gewenste richting zijn gestuurd. Minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) stelde drie commissies in die hem voor de zomer moeten rapporteren over de gang van zaken bij het WODC.