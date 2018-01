Onderzoek: vrouwen overlijden vaker na hartaanval, waarschijnlijk door subtiel seksisme

Zo zit dat in Zweden, blijkt uit nieuw onderzoek, maar waarschijnlijk ook in vergelijkbare westerse landen, zoals Nederland. Dat zeggen Britse en Zweedse onderzoekers tegen de BBC.



De Zweedse vrouwen kregen na een hartaanval minder vaak cholesterolverlagers of bloedstollingsremmers zoals aspirine voorgeschreven, ontdekten de onderzoekers na bestudering van 180.368 Zweedse patiëntendossiers. Ook kregen ze minder vaak ingrepen als een bypassoperatie of een stent.



Het gevolg is dat de vrouwen in het jaar na hun hartaanval in Zweden een drie keer zo grote kans hebben om te overlijden dan mannen. Bij vrouwen die de vervolgbehandelingen wél ondergingen, vonden de onderzoekers zo'n verschil in sterfte niet. Een aanwijzing dat de hogere sterfte inderdaad komt door onderbehandeling van de vrouwen.

Gevolg is onder meer dat vrouwen met een hartaanval vaak anders worden onderzocht en aanvankelijk vaak zelfs de verkeerde diagnose krijgen