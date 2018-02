Onderzoek: Rotterdamse dakloze leeft niet langer, maar sterft wel minder vaak door moord en zelfmoord

Voor het onderzoek werkte huisarts en 'straatdokter' Marcel Slockers samen met wetenschappers van de afdeling maatschappelijke gezondheidszorg van het Erasmus MC. Ze volgden sinds 2001 tien jaar lang 2.130 daklozen, van wie er 265 overleden. In 26 procent van de gevallen was sprake van een niet-natuurlijke dood, terwijl dat noodlot slechts 4 procent van de Rotterdamse bevolking treft. Eerder al achterhaalden de onderzoekers dat daklozen elf tot zestien jaar korter leven dan de gemiddelde bevolking.



Nu is uitgezocht waaraan ze precies overlijden. Onderzoek bij daklozen is vaak ingewikkeld, vertelt Slockers, al dertig jaar straatarts in Rotterdam: 'Dan zitten ze in de bak, dan weer in een ggz-instelling ver weg of ze zijn aan het zwerven.' Toch slaagde de onderzoeksgroep erin om (op vier na) van alle overleden daklozen de doodsoorzaak te achterhalen, dankzij een team van betrokken forensisch artsen en data van het CBS. Moord en zelfmoord scoren hoog, evenals infectieziekten en psychiatrische ziekten.