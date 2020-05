Onderzoek: nauwelijks kans op besmetting in buitenlucht

Stefan Duurkoop van de stadsbrouwerij Wageningen bekijkt op zijn terras hoe de regels voor hem uitpakken. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Onder 7.324 coronabesmettingen in China vonden de onderzoekers slechts één geval van iemand die het virus buitenshuis opliep: een 27-jarige man die op straat in zijn dorp een praatje maakte met een kennis die net terug was uit Wuhan. Veruit de meeste besmettingen vinden plaats in huis en in het openbaar vervoer, constateren de onderzoekers in hun nog voorlopige artikel: plekken, waar men langdurig op elkaars lip zit.

‘Het belang van deze constatering wordt niet goed erkend door de samenleving en door beleidsmakers’, stellen de wetenschappers, onder leiding van Li Yuguo van de Universiteit van Hongkong. ‘De overdracht van ademhalingsinfecties zoals sars-cov-2 (de officiële naam van het huidige coronavirus, red.) is een binnenshuis fenomeen.’

Zon inactiveert virus

Andere wetenschappers herkennen en erkennen die bevinding. ‘Je moet altijd uitkijken of de selectie van de gegevens wel goed is’, zei RIVM-epidemioloog Jaap van Dissel woensdagochtend bij een presentatie over de Chinese bevindingen. Zo wijzen de Hongkongers erop dat mensen sowieso meer tijd binnenshuis doorbrengen dan buiten. ‘Maar dat het virus buiten minder verspreidt, is zeker waar. Het kan er verwaaien en je hebt er zonlicht met uv-straling die het virus inactiveert.’

‘Je moet altijd een beetje oppassen, de ene buitenlucht is niet de andere’, zegt hoogleraar klinische virologie Louis Kroes (LUMC), doelend op overdekte tenten en afgeschermde terrassen. ‘Maar in de normale buitenwereld gaat het je echt niet lukken het virus over te dragen. Er is gewoon geen bewijs dat dit soort respiratoire virussen in de buitenlucht kunnen worden overgedragen op een manier die ook maar enigszins relevant is voor de epidemie.’

Buitengewoon kritisch is Kroes dan ook over de strikte handhaving van de anderhalvemeterregel in parken, natuurgebieden en op straat. ‘Men wil duidelijkheid, rechtlijnigheid. Maar we schieten er ook in door.’ Als voorbeeld noemt hij gemeenten die zich het hoofd breken hoe ze om moeten gaan met stoepen die minder dan anderhalve meter breed zijn. ‘Dan denk ik: moet je nou álles tot een probleem verklaren? In de buitenlucht kun je best een iets ander beleid voeren.’

Langdurig

Toch hangt het maar net af van de omstandigheden, erkennen alle experts. ‘Overdracht van het virus buitenshuis is niet uitgesloten’, stelt Yuguo. Vooral de blootstelling telt: urenlang geanimeerd met elkaar praten op een terras speelt het virus meer in de kaart dan wandelen door het park. ‘Het gaat om langdurig aanhoudende overdrachtssituaties’, zegt Kroes. ‘Niet om het elkaar voorbijlopen op straat.’

Het Outbreak Management Team dat het kabinet voorziet van wetenschappelijk advies heeft voor zover bekend geen versoepeling van de afstandsregel in de buitenlucht aangekaart. Maar het verschil tussen binnen en buiten zit wel subtiel in de adviezen versleuteld. Zo staat het kabinet wel sommige buitensporten toe, maar nog geen binnensporten.