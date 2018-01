Onderzoek naar 'tekenen van verloedering': omgevallen fiets in welvarende buurt iets eerder opgeraapt

Het is een van de bekendste theorieën uit de criminologie: de wet van de gebroken ruiten. Als ergens iets kapot of smerig is werkt dat asociaal gedrag, vandalisme en criminaliteit in de hand en rukt de verloedering op. De theorie, in de jaren tachtig geïntroduceerd door Amerikaanse wetenschappers, vormde in de jaren negentig de basis voor het zerotolerance-beleid van New Yorks burgemeester Giuliani.