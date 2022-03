Onderzoek naar ‘misschien wel het slechtste jaar ooit om in Europa te leven’ laat zien hoe fragiel de mens is

Een vulkaanuitbarsting in IJsland. Beeld Getty Images

Sommige historici zeggen dat 536 na Christus het slechtste jaar was om in Europa te leven. Een extreme winter, hongersnood, de eerste uitbraak van de pest, oorlogen en massamigratie. Al die crises hadden mogelijk een gemeenschappelijke oorzaak: twee gigantische vulkaanuitbarstingen waardoor Europa en Azië in een kleine ijstijd belandden.

Sanne de Jong (Radboud Universiteit Nijmegen) deed aan de hand van 6de-eeuwse teksten en geologische gegevens onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering op de antieke Mediterrane maatschappij. Voor dat onderzoek won De Jong de Volkskrant-IISG-scriptieprijs, een jaarlijkse prijs voor afstudeerscripties van masterstudenten geschiedenis.

Waarom een onderzoek naar extreme rampspoed?

‘Het klinkt misschien gek, maar natuurrampen hebben me altijd al geboeid, vulkaanuitbarstingen in het bijzonder. De inspiratie voor dit specifieke onderwerp kwam van een invloedrijk wetenschappelijk artikel over een vulkaanuitbarsting uit het jaar 536 die zo enorm was geweest dat de aswolk de zon blokkeerde en voor extreme kou en honger zorgde in Europa. Die combinatie van een vulkaanuitbarsting en geschiedenis was precies waar ik naar op zoek was. De historische kennis bestond al, net als de geologische data, maar die waren nog niet met elkaar verbonden. Door dat te doen, wilde ik tot een completer beeld van die periode te komen.’

Hoe kunnen vulkaanuitbarstingen leiden tot hongersnood en oorlog, en op zo’n grote schaal?

‘Het principe is simpel: bij een vulkaanuitbarsting komen asdeeltjes vrij in de lucht, waar ze soms niet gemakkelijk meer wegkomen. Daar vormen ze een soort scherm dat het zonlicht blokkeert, waardoor het aardoppervlak afkoelt. Hoe intenser de uitbarsting, hoe intenser en langduriger dit effect.

De hoge hoeveelheid asdeeltjes dat werd aangetroffen in gletsjerijs, dat vormde in de 6de eeuw, laat zien dat de uitbarstingen van 536 en 540 misschien wel de grootste ooit zijn geweest. Daardoor hield de kou lang aan. Intense vorst, mislukte oogsten, en hongersnood volgden.

‘In mijn onderzoek heb ik ook gekeken naar consequenties van de aswolk op de langere termijn. Ten eerste werden de immuunsystemen van de volkeren onder de aswolk mogelijk aangetast door de hongersnood en een gebrek aan zonlicht. Dat heeft mogelijk bijgedragen aan de uitbraak van de eerste pestepidemie. Verder kunnen we het ontstaan van de oorlogen in die decennia ook verbinden aan kou, honger en migratie veroorzaakt door de aswolk.

‘Ik erken overigens meteen het speculatieve aspect van mijn onderzoek. Ik zeg zeker niet dat oorlog en ziekte werden veroorzaakt door de aswolk, maar ik denk dat de bronnen wel aangeven dat de aswolk een rol heeft gespeeld in het katalyseren van die gebeurtenissen.’

Wat zeggen die bronnen dan precies?

‘Mijn onderzoek is gebouwd op de verbinding van geologische gegevens en historische bronnen. De geologische data kwam bijvoorbeeld uit eerder genoemde gletsjermonsters, die een klimaat uit het verleden vastleggen in het ijs. Daarnaast spreekt ook de analyse van boomringen boekdelen over de temperatuur in de 6de eeuw. Zo is er een boomring, corresponderend met het jaar 537, misvormd doordat het boomsap bevroor vanwege het koude weer.

‘Naast geologisch materiaal heb ik veel teksten uit het Mediterrane gebied in de jaren 530 verzameld, die herhaaldelijk kou, honger, ziekte en oorlog beschrijven. Zo schreef ene Procopius omstreeks 537 dat het ‘de stralen van de zon ontbrak aan enige felheid’. Ze ‘schenen voor een geheel jaar als de maan, net als in een eclips, en vanaf dat moment werd de mens belaagd met oorlog, plaag en al het andere dat dood brengt’.

‘Ik heb veel van dit soort passages gelezen, specifiek voor die plaats en periode, om een beeld te krijgen van de frequentie waarmee mensen uit die tijd over extreme kou en honger schreven. Na 536 en 540 piekten die aantallen, wat direct bewijs geeft voor de ernst van klimaatverandering in die tijd door de vulkaanuitbarstingen.’

Een epidemie, oorlog, klimaatverandering, veel actueler dan dat gaat het niet worden. Was dat reden voor jou om dit onderwerp op te pakken?

‘Ja, zeker. Er is steeds meer aandacht voor de invloed van het klimaat op de loop van de geschiedenis. Zonder die dimensie lijkt het alsof de mens alle macht in handen heeft, maar in werkelijkheid is dat natuurlijk niet zo. Dit onderzoek gaat over hoe fragiel de mens is, en hoe sterk de natuur. Ik denk dat we geschiedenis kunnen gebruiken om in te zien dat we voorbereid moeten zijn op de volgende ramp.’