Onderdeel Hubble kapot, ruimtetelescoop schakelt over naar ‘veilige modus’

Drie statige pilaren vol zwierend ruimtestof: duizelingwekkende gevaarten, vele malen groter dan ons zonnestelsel, haarscherp en vol indrukwekkende details op de foto. Alsof je ernaast zweeft in je ruimteschip. Dáár worden sterren zoals de zon geboren, de eerste stap naar het leven.

De zogeheten ‘Pillars of Creation’ zijn het beroemdste voorbeeld van de vele prachtige kosmische kiekjes die NASA’s telescoop Hubble de afgelopen jaren schoot. De 28 jaar oude telescoop is dankzij die foto's een regelrechte publiekslieveling, maar draagt ook nog altijd zijn steentje bij aan wetenschappelijk onderzoek.

De afgelopen paar jaar begaven de gyroscopen van de ruimtetelescoop het één voor één. Met die gyroscopen bepaalt de telescoop zijn positie en oriëntatie in de ruimte. Dezelfde technologie gebruikt je smartphone om te snappen in welke richting je hem houdt.

Oorspronkelijk had Hubble zes gyroscopen aan boord, maar drie daarvan waren al gesneuveld. Niet erg: de telescoop heeft er slechts drie nodig om ‘optimaal te blijven functioneren’, schrijft NASA op de Hubble-site. Na de recentste storing werken er nog twee.

Ruimtevaartorganisaties NASA (VS) en ESA (Europa), die samen Hubble beheren, hebben nog geen officiële reactie gegeven op het nieuws. Maar individuele werknemers geven op Twitter meer inzicht in de gang van zaken. ‘Erg stressvol weekend’, tweette Rachel Osten, vice-missieleider van Hubble op zondag. ‘De eerste stap is de gyroscoop weer aan de praat te krijgen’, zegt ze. Het onderdeel gaf al langer problemen.

Op dit moment staat de ruimtetelescoop in veilige modus – een soort slaapstand waarbij alleen de hoognodige functies werken – totdat de beheerders bedenken wat ze kunnen doen. Dat begrip was voor enkele twitteraars reden tot hilariteit. Omdat mensen de veilige modus vooral van Windows kennen, klinken grappen als: ‘Starten ze hem opnieuw op, waarna iemand bij NASA herhaaldelijk op F8 drukt?’ En: ‘Heeft iemand al Control-Alt-Delete geprobeerd?’

