Omvang populaties gewervelde dieren wereldwijd afgenomen met 69 procent

Een laaglandgorrlla met een jong op de rug. Beeld Getty Images/iStockphoto

Het rapport, opgesteld met medewerking van bijna 100 internationale wetenschappers en onderzoekers, ziet de grootste afname in tropische gebieden en in zoetwaterpopulaties, met name in Latijns-Amerika (94 procent) en het Caribisch gebied. Wereldwijd is de omvang van zoetwaterpopulaties sinds 1970 met gemiddeld 83 procent afgenomen. De belangrijkste oorzaken voor de afnamen zijn verlies van leefgebied, ontbossing voor landbouw, overbevissing en klimaatverandering, maar ook obstakels zoals stuwen en dammen in rivieren.

Kirsten Schuijt, directeur van het WNF, noemde de bevindingen ‘een early warning indicator’: de afname van populaties is een voorbode van verdere achteruitgang van de natuur, stelde zij bij de presentatie van het rapport. Volgens het WNF is er sprake van een ‘dubbele noodsituatie’ van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Meer natuur is beter voor het klimaat; een stabiel klimaat is beter voor de natuur, stelt het WNF. Vandaar dat de organisatie overheden, bedrijfsleven en publiek oproept maatregelen te nemen die de biodiversiteit verbeteren. Dit najaar komen wereldleiders bijeen tijdens de klimaattop COP27 en de Convention on Biological Diversity (CBD) van de Verenigde Naties.

838 nieuwe soorten bekeken

De geconstateerde daling in de omvang van populaties is gebaseerd op waarnemingen en onderzoek onder 32 duizend populaties van 5.230 in het wild levende soorten zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën en vissen. Dat is meer dan in de voorgaande edities. Vergeleken met de lijst van 2020 zijn nu 838 nieuwe soorten en meer dan 11 duizend nieuwe populaties gemeten.

Na eerdere edities van het Living Planet Report klonk hier en daar kritiek op de methode die de onderzoekers hanteren. Een team van biologen onder leiding van de Canadese McGill University betoogde twee jaar geleden dat de toen gemelde afnamen veel minder drastisch zouden zijn. De ‘vertekende statistieken’ in de lijst waaruit de cijfers komen, de Living Planet Index, zouden zijn veroorzaakt door enkele extreem dalende soorten, volgens deze onderzoekers.

Om die kritiek te pareren, hebben de onderzoekers van het WNF de index onderworpen aan een ‘stresstest’, met verschillende berekeningen, waarbij steeds bepaalde soorten of populaties werden uitgesloten. Steeds was de uitkomst gelijk. Volgens het WNF bevestigt dit dat extreme dalingen of stijgingen in soorten of populaties geen dominante invloed hebben.