OM ziet geen mogelijkheid tabaksfabrikanten te vervolgen - Advocaat Ficq stapt naar gerechtshof

In augustus 2000 begonnen twee ziek geworden rokers de eerste civiele zaak in Nederland, tegen tabaksfabrikant Theodorus Niemeijer BV in Groningen. In deze zaak is echter, zoals in vele andere, geen uitspraak gedaan omdat de aanklagers kwamen te overlijden voordat het proces was afgerond.



De juridische troef van de tabaksfabrikanten is steeds de opmerking dat iemand er zelf voor kiest om te gaan roken. Maar inmiddels klinkt steeds meer door in de publieke opinie dat rookverslaving een ziekte is, en geen karakterzwakte. 'Mensen verslaafd maken, betekent dat je ze ziek maakt', stelt Ficq, 'en dat is strafbaar'.