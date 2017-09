OM start voor het eerst strafrechtelijk onderzoek naar uitvoering euthanasie door arts

En opeens was het moment voorbij

De wet laat het toe, toch gebeurt het nog nauwelijks: euthanasie bij zwaar dementerenden. Het verhaal van het gezin (niet van het bovenstaande verhaal, red.) van een man die euthanasie kreeg toen hij zelf niet meer duidelijk kon maken dat hij dood wil, toont het dilemma. 'Juist toen het 5 voor 12 was, was hij minder duidelijk.' (+)



Hoe voltooid leven tot splijtzwam van de formatie uitgroeide

Niet het klimaat, niet de arbeidsmarkt, niet het belastingstelsel: de grootste hobbel bij de formatie is stervenshulp bij voltooid leven. Hoe kon een onderwerp dat slechts een kleine groep raakt zo groot worden? (+)



ChristenUnie: de ongrijpbaren van het Binnenhof

Komende week wordt de formatie hervat. Of de laatste fase is aangebroken, hangt mede af van de ChristenUnie. Een partij die zich moeilijk laat vangen. 'God is geen dictator op een wolk.' (+)



SGP'er Van der Staaij in Wall Street Journal: 'In Nederland doodt de dokter je nu'

De SGP zet haar strijd tegen uitbreiding van de euthanasiewetgeving voort in het buitenland. Partijleider Kees van der Staaij publiceerde vandaag een opiniestuk in het Amerikaanse The Wall Street Journal. Het stuk heeft als kop: 'In the Netherlands, the doctor will kill you now.' Van der Staaij waarschuwt voor een glijdende schaal: 'Komt er een dag dat het normaal is voor oude mensen om een pil te nemen en simpelweg te verdwijnen?'