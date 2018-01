Om de gepassioneerde liefde eeuwig te bewaren, verkocht Lanzmann de brieven die hij van De Beauvoir ontving

'Chéri, mijn absolute liefde, mijn aanbeden kind, er zijn geen woorden voor mijn liefde voor jou', schreef Simone de Beauvoir in 1953 vanuit Hotel de Doelen in Amsterdam, aan haar minnaar Claude Lanzmann die in Parijs was achtergebleven.



De Beauvoir en de 17 jaar jongere Lanzmann hadden een relatie tussen 1952 en 1959. Lanzmann, later beroemd geworden door zijn documentaire Shoah, hield er 112 brieven van De Beauvoir aan over. Onlangs verkocht de inmiddels 92-jarige Lanzmann ze aan de Yale universiteit in de VS.