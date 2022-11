Of overheidsdienst A of B de oorzaak van de ellende is in de toeslagenaffaire maakt voor de gedupeerde ouders bitter weinig uit

Het CBS publiceerde onlangs een onderzoek over de toeslagenaffaire, uitgevoerd in opdracht van de Tweede Kamer. Ik zat in de begeleidingscommissie en mocht meedenken over de beste manier om zo veel mogelijk informatie uit de data te halen.

Dat de Belastingdienst duizenden ouders onterecht dupeerde, was al bekend. Maar dat bij de toeslagenaffaire-ouders liefst 1.675 kinderen uit huis zijn geplaatst, leidde tot nieuwe boze reacties. De vraag was of deze groep ouders, na gedupeerd te zijn door de Belastingdienst, ook bovengemiddeld zwaar geraakt werd bij het opleggen van kinderbeschermingsmaatregelen. Discrimineerde de jeugdbescherming, net als de Belastingdienst, op afkomst?

Het antwoord was geruststellend: er werd door de jeugdbescherming niet actief op afkomst gediscrimineerd. Voor dit onderzoek kon niet gewoon gekeken worden naar het percentage toeslagenouders waarbij een kinderbeschermingsmaatregel genomen is, en hoe zich dit verhoudt met het percentage onder de rest van de bevolking. Om een goede vergelijking te maken, moet je de gedupeerden vergelijken met een groep ouders die op tal van variabelen – leeftijd, relatiestatus, afkomst, enz. – hetzelfde scoren en eigenlijk alleen afwijken omdat ze niet gedupeerd zijn. Dat deed het CBS, en vond dus geen significant verband met afkomst.

Waar wél een enorm verband op afkomst werd gevonden, was bij de kans om gedupeerd te raken in de toeslagenaffaire: zo hebben ouders met een Turkse achtergrond een bijna 9 keer zo groot risico als Henk en Ingrid. Dat de Belastingdienst massaal had gediscrimineerd was al bekend, maar dat het in deze extreme mate plaatsvond, is nieuw.

De jeugdbescherming maakte dan wel geen onderscheid op afkomst, maar wel op andere factoren. Zo krijgen eenouderhuishoudens vier keer zo vaak een kinderbeschermingsmaatregel als huishoudens met twee ouders, en speelt inkomen ook een flinke rol: bij arme gezinnen wordt sneller ingegrepen. Of dergelijke verschillen terecht zijn of niet is in dit rapport niet onderzocht, dat wordt in een volgende studie gedaan. Maar als statisticus wil ik wel opmerken dat uithuisplaatsing omdat de ouders onvoldoende geld hebben een rare maatregel is: uithuisplaatsing kost de belastingbetaler tienduizenden euro’s per kind per jaar. Als je hiervan een fractie aan de ouders zou geven, zouden de financiële problemen al verholpen zijn.

Maar door dit onderscheid worden gedupeerden uit de toeslagenaffaire toch harder geraakt door de jeugdbescherming. De verhalen van ouders die door de affaire relatieproblemen hebben gekregen en diep in de schulden zijn geraakt, zijn ruimschoots bekend. Hoewel hun afkomst door de dupering niet is veranderd, zijn de ouders door toedoen van de Belastingdienst wel verschoven van bijvoorbeeld een modaal verdienend twee-oudergezin naar een arm eenoudergezin en lopen ze daarmee een veel hoger risico hun kinderen kwijt te raken. Doordat het gedupeerd raken direct te maken heeft met afkomst, hebben deze gevolgen dat ook.

Het CBS-rapport maakt voornamelijk de nuance dat de schuld hiervan niet bij de jeugdbescherming maar bij de Belastingdienst ligt – maar voor de ouders zelf maakt het natuurlijk bitter weinig uit of overheidsdienst A of overheidsdienst B de oorzaak van hun ellende is.