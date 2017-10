NWO komt met maatregelen voor meer kans op subsidie voor onderzoek

Inzage in de resultaten

Afspraak is dat we elke stap een halfjaar vooraf aankondigen NWO-voorzitter prof. Stan Gielen

Universiteiten moeten inzage krijgen in de resultaten van de beoordeling, waardoor ze voor het eerst kunnen overwegen onderzoekers met een hoge waardering alsnog met eigen geld aan zich te binden.



Een bijzondere maatregel is dat NWO geld gaat reserveren voor beginnende onderzoekers die bij een Europese onderzoeksaanvraag net buiten de boot vallen. Wie nét geen ERC-starterbeurs van 1,5 miljoen euro heeft gekregen, komt dan zonder nieuwe aanvraag in te dienen alsnog voor een persoonlijke Vidi-beurs (8 ton) van NWO in aanmerking.



Terughoudender is de Haagse wetenschapsfinancier over het voorstel van de Wageningse hoogleraar Martin Scheffer om onderzoekers het beschikbare geld veel meer onderling te laten verdelen en uitruilen. Onderzoekers zouden dat immers zelf het beste kunnen en niet al het geld komt bij slechts een paar toppers terecht. De Kamer vroeg vorig jaar om een experiment in die richting, maar voor het zover is, wordt eerst wetenschappelijk onderzoek opgetuigd om de voor en nadelen van zo'n systeem in kaart te brengen.