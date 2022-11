NWO-baas Levi door het stof na het bespotten van ‘sociale veiligheid’

NWO-voorzitter Marcel Levi in zijn kantoor. Beeld Carlotta Cardana

‘Iedereen die maar even zijn zin niet krijgt, begint binnen de kortste keren te roepen dat hij zich ‘niet veilig voelt’, stelt Levi in de column in Het Parool. ‘Bij een beoordelingsgesprek waarin je rustig en weloverwogen kritiek op je functioneren krijgt, kun je desondanks onmiddellijk bij een vertrouwenspersoon melden dat je leidinggevende jou een onveilig gevoel geeft en wellicht zelfs klagen over grensoverschrijdend gedrag.’

Na de column, waarin Levi alleen de klachten over voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib expliciet noemt, ‘overheersten ongeloof en verslagenheid’ in de reacties op universiteiten. Dat schrijft onderzoeksfinancier Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) nu op de eigen website onder de kop ‘Sociale veiligheid: van het grootste belang in de academische wereld’.

Levi zegt daar dat hij zijn column voor een ‘algemeen publiek’ schreef en daarbij onvoldoende rekening hield met de gevoeligheid van het onderwerp sociale veiligheid aan universiteiten. ‘Ik schrik van de heftige reacties. Het is nooit mijn bedoeling geweest mensen pijn te doen. Maar het gebeurde: hierbij bied ik daarvoor mijn verontschuldigingen aan.’

Afkeuring

Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren, het Promovendi Netwerk Nederland en veel individuele wetenschappers spraken op Twitter al uitgebreid hun afkeuring uit. Binnen de academische wereld ontstond zeker sinds het wegsturen van de machtige hoogleraar sterrenkunde Tim de Zeeuw, na decennia ongewenst en intimiderend optreden aan de Universiteit Leiden, nog meer animo dan er al was om korte metten te maken met grensoverschrijdend gedrag. De Zeeuw zat zelf in de adviesraad van de NWO, maar is daar inmiddels zonder veel ruchtbaarheid vertrokken.

‘Een aantal elementen speelt overal in de wetenschap’, zei universiteitshoogleraar Naomi Ellemers zaterdag over sociale veiligheid in de Volkskrant. Zij gaf leiding aan een commissie die ruim honderd slachtoffers en daders aan de Nederlandse universiteiten sprak. Volgens Ellemers is het probleem zo structureel, dat elke universiteitsafdeling op gezette tijden grensoverschrijdend gedrag zou moeten bespreken.

‘Groot en hardnekkig probleem’

‘Veiligheid wordt (...) een modieus en betekenisloos buzzword voor werkelijk alle situaties waarin je niet helemaal je zin krijgt’, schreef Levi in zijn column. ‘Ook in de wetenschap is ongewenst gedrag een groot en hardnekkig probleem’, laat Levi nu in zijn verklaring weten. ‘Ik erken dat deze column en de voorbeelden daarin kunnen worden gezien als een steunbetuiging aan bestuurders en managers die ongewenst gedrag afdoen als zeuren en gebrek aan veerkracht, terwijl dat juist een belangrijke factor is die een ongezonde onderzoekscultuur in stand houdt.’

Ter voorkoming van elk volgend misverstand laat de raad van bestuur van de NWO ook weten ‘sociale veiligheid in de wetenschap een actueel en belangrijk onderwerp’ te vinden, waar men ‘actief mee aan de slag’ gaat.