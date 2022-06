Nu steeds meer producten op afstand te updaten zijn, zal dat vaker verkeerd uitpakken

Ik zet de printer aan. De printer schakelt zichzelf uit. Ik zet de printer weer aan. De printer schakelt zichzelf weer uit. Ik controleer of er niet per ongeluk een knopje ingedrukt zit, of een kabeltje los. Alles in orde, maar de printer blijft zichzelf steeds uitschakelen. Tip voor printers: je maakt jezelf niet heel populair door te weigeren toegangsbewijzen voor een jeugdtheatervoorstelling te printen vlak voordat een gezin de deur uit moet.

Later zoek ik uit wat er mis is. Op de website van Canon vind ik op de nieuwspagina of op de ondersteuningspagina’s van mijn printer niets over een bekende storing. Wel kom ik uiteindelijk terecht op het youtubekanaal van een printerhackkoning die vertelt dat hij veel meldingen krijgt van mensen met Canon-printers die vastzitten in een herstartcyclus. Zijn tip: je wifinetwerk thuis uitschakelen, printer opstarten en van de wifi halen en dan printen via een usb-kabel.

Het doet denken aan de AEG-combimagnetrons die na een update dachten dat ze een stoomoven waren en ineens niet meer functioneerden. De fabrikant kon de fout niet op afstand herstellen, want door de verkeerde software-update zaten de combimagnetrons niet meer op de wifi.

Ondertussen vraagt mijn schoonvader op de app om advies voor de aankoop van een nieuwe printer en valt er bij mij nog geen kwartje. Hierover later meer.

Een paar dagen later druk ik in het voorbijgaan tegen beter weten in even op de aan-knop van de printer. Hij blijft aan staan en gaat printen. Later blijkt dat ze er bij Canon inmiddels in geslaagd zijn op een server het signaal uit te zetten dat de printers op hol liet slaan.

Nog een berichtje van mijn schoonvader: ‘Ik heb een nieuwe printer gekocht, wil jij mijn oude cartridges?’ ‘Had jij dan dezelfde printer als ik?’, vraag ik. ‘Ja, omdat jij er zo tevreden over was’, antwoordt hij. ‘Wacht even, heb jij toevallig een nieuwe gekocht omdat die oude zichzelf steeds uitschakelde?’ Ja dus. Ik vraag hem zijn oude printer nog eens op te starten. Ook die blijkt het inmiddels weer te doen. Maar ondertussen heeft hij dus al een nieuwe staan.

Nu meer producten op afstand te updaten zijn, zal het vaker gebeuren dat dat verkeerd uitpakt. En dat wordt helemaal ernstig als een fabrikant door de update de mogelijkheid verliest om het apparaat een foutmelding te laten communiceren of een update van de update te sturen. Dan is de consument namelijk veel tijd en energie kwijt aan het stellen van de diagnose en het oplossen van de fout. Het minste wat bedrijven kunnen doen is zo snel mogelijk proactief communiceren wat er aan de hand is. En eigenlijk moeten bedrijven hun producten zo ontwerpen dat fouten door henzelf op afstand te herstellen zijn.

Jasper van Kuijk op Twitter: @jaspervankuijk