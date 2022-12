Nu China de grenzen openzet voeren verschillende landen reisbeperkingen in, is dit zinvol?

Passagiers die uit China arriveren worden bij aankomst in Milaan getest op Covid-19. Beeld AP

1. Hebben reisbeperkingen zin?

‘Reisbeperkingen zijn een reflex van de afgelopen jaren’, waarschuwt Louis Kroes, hoogleraar klinische virologie aan het LUMC. ‘Bij enge dingen willen we ons afgrendelen van de buitenwereld. Nu horen we over hoge cijfers in China en denken: de ellende komt uit het buitenland, weghouden. Dat is hier niet het geval.’

Reisrestricties zijn nu symboolpolitiek, zegt ook veldepidemioloog en microbioloog Amrish Baidjoe, verbonden aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine. ‘Er gaan honderden vluchten van China naar andere landen, mensen reizen per bus of per trein verder. Reisbeperkingen lopen altijd achter de feiten aan. En men wijst nu naar China, maar overal ter wereld ligt het aantal infecties hoog.’

2. Welke variant gaat nu in China rond?

De variant die in China lijkt rond te gaan is dezelfde als die in Nederland en wereldwijd gangbaar is. Het is een subvariant van omikron, BQ 1.1 genaamd.

Daar zit wel een ‘maar’ aan: de Chinese overheid is niet happig op het delen van data over de huidige besmettingen. De vijf landen die reisbeperkingen instellen, hebben al aangekondigd de testmonsters van reizigers uit China te analyseren.

3. Maken de extra besmettingen uit China hier een verschil?

‘Gevaarlijke reizigers uit China die besmet zijn en zich hier in de bevolking mengen? Dat lijkt niet erg logisch’, reageert viroloog Kroes. ‘Hetzelfde virus circuleert hier al vrijelijk. We hebben een zodanige immuniteit opgebouwd onder de bevolking dat er relatief weinig mensen ernstig ziek worden. En daarbij geeft omikron minder de neiging ernstig ziek te worden.’

Dat het nu in China wél misgaat, is een inhaaleffect: een optelsom van in korte tijd op grote schaal de coronamaatregelen loslaten, en dat zonder exitstrategie. ‘In China hebben maar weinig mensen een booster gekregen, en is een vaccinatie alweer lang geleden’, zegt veldepidemioloog Baidjoe. ‘Bovendien gebruiken ze een minder effectief vaccin. Dat leidt daar tot veel infecties, waarbij kwetsbare mensen komen te overlijden.’

4. Moeten nu we vrezen voor nieuwe varianten?

In China circuleert het virus onder meer dan een miljard mensen. En waar virussen veel rondgaan bestaat altijd de kans dat een nieuwe variant ontstaat. Toch zegt Kroes: afgelopen jaar ging omikron óók onder een miljard mensen rond in Europa, de Verenigde Staten en elders. ‘Toen zagen we dat er weliswaar veel nieuwe subvarianten ontstaan, maar dat ze nauwelijks tot meer ernstige infecties leidden. Maar het blijft zaak om het in de gaten te houden, we zijn erg alert op nieuwe varianten’, zegt Kroes.

De kans op nieuwe varianten bestaat altijd, benadrukt Baidjoe. ‘Als we de afgelopen jaren íets geleerd hebben, is dat het virus ons vaker verrast heeft en dat we vaak te laat waren. Het is dus beter om daarop voorbereid te zijn.’

5. Hebben we zicht op eventuele nieuwe varianten?

Ja, zegt Kroes, dit jaar zijn positieve tests uit de teststraten onderzocht om te kijken welke varianten rondgaan. ‘Dat wordt voorlopig voortgezet, voor zover ik weet.’ Hoewel mensen vooral thuis testen en er dus minder materiaal uit de teststraten komt, geeft het een betrouwbare indruk. ‘Naar mijn idee voldoende om landelijk zicht te houden op de ontwikkelingen.’

6. Mocht er tóch een nieuwe variant opkomen, wat dan?

‘In plaats van praten over reisbeperkingen is het veel zinniger om te praten over de vraag: áls er een nieuwe variant is, wat gaan we dan doen?’, zegt Baidjoe. ‘Volgens de plannen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mogen sectoren zelf hun maatregelen bepalen en die zijn vrij inconsequent. We hebben op dit moment dus geen coherent plan.’

En dat is wel nodig, zegt Baidjoe, want het uitgangspunt is ongunstiger dan in 2020. ‘Het draagvlak ligt op een nulpunt, mensen in de zorg zijn moe, er is weinig buffer meer. Een mogelijke nieuwe variant hóeft geen waarschijnlijk scenario te worden, maar je wilt in ieder geval een uitvoerbaar plan hebben.’