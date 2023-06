Nooit meer je sleutels (of kind) kwijt met een bluetoothtracker?

Beeld Sophia Twigt

Bankkussens vliegen door de kamer. Driftige passen, een tas wordt omgekieperd. Koekkruimels, een bruine banaan, een lekkende pen. Grabbel grabbel. Blauwe vingers, geen sleutels. Notoire kwijtrakers opgelet: met een bluetoothtracker wordt het wel héél lastig binnen- en buitenshuis je spullen te laten verdwijnen. Zelfs kroost en huisdieren zijn ermee te volgen.

Bluetoothtrackers zijn kleine apparaatjes, vaak in de vorm van een sleutelhanger of pasje voor in de portemonnee, die je met je smartphone kunt volgen. Andersom hebben veel trackers ook de mogelijkheid om, als je erop drukt, juist je telefoon te laten afgaan én de instelling dat een tracker direct begint te blèren als hij onbedoeld ergens wordt achtergelaten.

De verkrijgbare soorten – Apples AirTag, Samsungs SmartTag, Tile of Chipolo – zijn qua prijs (ongeveer 30 euro) en functie ruwweg vergelijkbaar. Wel is Chipolo de enige tracker die je met zowel een Androidtoestel als een iPhone kunt gebruiken en die meehopt op het uitgebreide netwerk van Apple-apparaten. Als een tracker buiten het bereik van je telefoon ligt (vaak al vanaf een meter of 30), gebruikt hij het bluetoothnetwerk van ‘bevriende’ apparaten om de locatie door te geven. AirTag en Chipolo gebruiken hiervoor een slinger van iPhones, MacBooks en iPads. Met een netwerk van 1 miljard apparaten is er bijna altijd wel eentje in de buurt. De SmartTag van Samsung gebruikt alleen het netwerk van Galaxytoestellen en Tile alleen andere Tiles.

Ruimbagage

Een groot bereik is vooral handig als je een tracker gebruikt bij spullen die je welbewust uit het oog verliest, zoals je ruimbagage bij een vliegreis, maar die je daarna wel graag weer terugziet. In de post-corona horrorzomer van vorig jaar kwamen acht op de duizend koffers vertraagd of helemaal niet aan, becijferde ict-bedrijf voor de luchtvaart Sita. Nu zal dat volgens een woordvoerder van Schiphol ‘een stuk minder zijn’, maar het zal je maar net overkomen.

Oké, een tracker in je koffer lost het probleem niet altijd direct op. Reizigers die zo’n ding tussen hun sokken hadden verstopt, stonden vaak aan de balie op hun telefoon te wijzen: ‘Ik zie hem gewoon liggen, dáár is-ie, kan ik hem zelf niet even ophalen?’ ‘Maar’, zegt de woordvoerder, ‘vaak zijn mensen al uit de beveiligde omgeving, dan mag je dus niet terug om even je koffer te zoeken.’

Wel kan zo’n tracker het zoekproces versnellen als een tas kwijtraakt bij een overstap, en het is een stuk lastiger om getagde bagage helemaal te laten verdwijnen. Overigens zal een dief die zelf een iPhone heeft, als er een AirTag in de tas zit, snel doorhebben dat hij wordt gevolgd: om stalken te voorkomen waarschuwen iPhones namelijk als er een onbekende AirTag met je meereist. Androidgebruikers kun je nog onbekommerd schaduwen.

Je kind taggen?

Huisdieren mag je best een bluetoothtracker om de nek hangen zonder van stalken beschuldigd te worden, en afhankelijk van opvoedstijl zijn er ouders die dat ook voor hun kroost vinden gelden (voor hen zijn er armbandjes, trouwens). Apple benadrukt dat AirTags alleen zijn bedoeld om spullen te volgen, bij een vermist kind nemen zij geen verantwoordelijkheid.

Je tiener volgen op diens puberavonturen schurkt tegen het immorele aan, maar in een druk pretpark bespaart zo’n tracker je mogelijk een hoop ellende. De Amerikaanse mommy vlogger Vada Stevens hing haar dochters een AirTag om de pols, en leerde ze dat ze naar hun moeder moesten rennen als ze het apparaatje hoorden piepen. Handig, vond Stevens. Onmenselijk, vond een woeste internetmenigte – ze zou haar kinderen als honden hebben afgericht.

Wie weet werkt het dus ook prima voor baasjes die het beu zijn om op het poepveldje hun stem aan gort te schreeuwen als Max weer eens in de struiken is verdwenen.