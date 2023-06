Nobelprijswinnaars Watson en Crick misdroegen zich wat minder dan gedacht

Chemicus Rosalind Franklin (1920-1958) in 1955. Beeld Getty

Ze was razend slim en een echte doorzetter, maar in de wetenschappelijke wereld van de jaren vijftig had Rosalind Franklin (1920-1958) het zwaar. Terwijl ze werkte aan experimenten die de wereld zouden veranderen, oordeelde een mannelijke collega dat het maar jammer was dat ze geen lippenstift gebruikte en weinig aandacht besteedde aan haar kapsel. Maar toen diezelfde collega zonder toestemming haar beste werk bekeek, bezorgde dat hem een eurekamoment – een inzicht zo belangrijk dat hij er samen met twee andere mannen een Nobelprijs voor zou krijgen. De vrouwonvriendelijke wetenschappelijke wereld gunde Franklin zo’n prijs niet, ook al was haar werk van cruciaal belang geweest.

Zo gaat een vaak verteld verhaal over een van de grote wetenschappelijke doorbraken van de 20ste eeuw, de ontdekking van de structuur van dna in 1953. De vrouwonvriendelijke collega was James Watson, die met Francis Crick een kloppend model bouwde van het molecuul dat erfelijke informatie bevat en essentieel is voor het leven. De twee deelden hun Nobelprijs in 1962 met Maurice Wilkins, die in hetzelfde lab werkte als Franklin.

James Watson (links) en Francis Crick in 1959. Beeld Bettmann Archive

Maar het verhaal klopt niet, zo schreven zoöloog Matthew Cobb en medisch historicus Nathaniel Comfort onlangs in Nature. De auteurs werken ieder aan een biografie van respectievelijk Crick en Watson en bekeken samen bronnen over Franklin.

Over de auteur

Geertje Dekkers is journalist gespecialiseerd in geschiedenis en schrijft o.a. voor de Volkskrant en Historisch Nieuwsblad. Ze is schrijver van onder meer Veel, klein en curieus over de wereld van Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723).

Die gaan onder meer over ‘Photo 51’, een beeld dat Franklin maakte van een dna-molecuul door er röntgenstralen op te richten. ‘Röntgenkristallografie’, heet die manier van werken en Franklin was er erg goed in. Ze gebruikte de techniek voor onderzoek naar dna. Het bestaan daarvan was al in de 19de eeuw aangetoond en rond 1950 werd steeds duidelijker dat de stof erfelijke informatie bevatte. Maar hoe dna in elkaar zat, en hoe het functioneerde, was nog onbekend. Verschillende onderzoekers hoopten dat te achterhalen: Franklin en Wilkins met behulp van röntgenkristallografie en Watson en Crick door modellen te maken die moesten kloppen met experimenteel onderzoek van anderen.

‘Photo 51', gemaakt door het team van Rosalind Franklin in 1952.

Ondanks de naam van haar ‘Photo 51’ produceerde Franklin geen foto’s, maar afbeeldingen die alleen specialisten konden interpreteren. Photo 51 was een bijzonder geslaagd exemplaar. Zo geslaagd – zo wil het oude verhaal – dat de afbeelding de stiekem kijkende Watson in één klap duidelijk maakte hoe het molecuul in elkaar zat: het bestond uit twee verbonden strengen, die als een schroefdraad om elkaar waren gedraaid. Dat inzicht zou cruciaal zijn geweest voor hem en Crick, die vervolgens verschillende modellen van de dubbele schroefdraad konden bouwen, totdat er een versie klopte met alle kennis uit eerder onderzoek.

In werkelijkheid, zo schrijven Cobb en Comfort, bekeek Watson de foto niet stiekem. Een brief uit Franklins archief maakt duidelijk dat zij wist dat haar collega Wilkins, de latere derde Nobelprijswinnaar, informatie deelde met de andere twee mannen. En daar leek ze niet mee te zitten.

En, nog belangrijker, het eurekamoment van Watson heeft nooit bestaan. Uit Photo 51 valt namelijk helemaal niet op te maken hoe het dna-molecuul eruitziet. De afbeelding staat meerdere interpretaties toe. Anders, zo vermoeden Cobb en Comfort, had expert Franklin de dubbele helixstructuur zelf wel herkend.

Verwarrend genoeg schreef Watson zelf wel dat Photo 51 die grote rol had gespeeld. Dat deed hij in een boek over de gebeurtenissen, The Double Helix (1968). Maar feitelijk is er veel mis met het boek en nauwkeurige lezing van verschillende bronnen leert dat de twee mannen rond dezelfde tijd veel belangrijkere informatie van Franklin in handen hadden gekregen. Die was nogal technisch, en ging onder meer over het type symmetrie van dna-strengen. Voor Watson en Crick waren die gegevens waardevol. Niet omdat ze in één keer helder maakten hoe het zat, maar omdat ze een van de vele stappen vormden richting de uiteindelijke ontdekking. Want onderzoek gaat zelden met grote sprongen en doorgaans met heel veel kleine stappen.

Model van een dna-molecuul uit 1967. Beeld Getty

Verschillende wetenschappers, onder wie Franklin, hadden allerlei verschillende inzichten bijgedragen, met name over onderdelen van het molecuul. Zo was het duidelijk dat er vier ‘hoofdbouwstenen’ waren die, naar de eerste letters van typerende stoffen, werden aangeduid met A, T, G en C. Daarnaast zong al langer een vermoeden rond dat die onderdelen gerangschikt zaten in een helixstructuur. Maar het was onduidelijk of daar twee helices in zaten of drie en hoe de onderdelen daarin waren geordend.

Daar zetten Watson en Crick een belangrijke stap. Ze bouwden een model met twee strengen, waarin de vier hoofbouwstenen op een speciale manier waren gerangschikt. Zat in de ene streng een A, dan zat op dezelfde hoogte in de naastgelegen streng altijd een T. En andersom. En G en C gingen ook altijd samen. Dat model sloot aan bij de informatie die onderzoekers als Franklin, Wilkins en vele voorgangers hadden verzameld.

Zonder Franklins werk waren Watson en Crick waarschijnlijk niet zover gekomen, schreven ze zelf in 1954 in de Proceedings of the Royal Society. Maar in latere verhalen, zoals Watsons The Double Helix, schoven ze Franklin naar de achtergrond en veranderde zij in een vrouw die het belang van haar eigen Photo 51 niet eens inzag.

In de jaren zeventig legde feministische geschiedschrijving de basis voor weer een nieuwe versie van het verhaal, die waarmee dit artikel begon, en waarin Franklin het slachtoffer was van kennis-stelende seksisten. Dat bevatte een kern van waarheid, want als vrouw kreeg Franklin minder steun en eerbetonen dan haar mannelijke collega’s, die echt haar haarverzorging en gebrek aan lippenstift beoordeelden. Maar haar inzichten werden dus niet gestolen en haar Photo 51 was, hoe knap gemaakt ook, niet dé sleutel tot de structuur van het dna.