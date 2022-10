Nobelprijs geneeskunde voor Svante Pääbo, die neanderthaler-dna in kaart bracht

Svante Pääbo met het dijbeen van een neanderthaler, waarmee men in 1856 het bestaan van neanderthalers op het spoor kwam. Beeld Bence Viola, MPI EVA

De mRNA-vaccins die tijdens de pandemie ruim 20 miljoen levens redden, bleken ook dit jaar niet voldoende voor de hoogste onderscheiding in de geneeskunde. De juryleden vinden de actualiteit vaker minder belangrijk dan prestaties uit het verleden. En, daarover geen misverstand, ook Pääbo leverde een wetenschappelijke prestatie van wereldformaat.

‘Dit zat er allang in’, reageert hoogleraar oude steentijd Wil Roebroeks van de Universiteit Leiden. ‘We zaten erop te wachten.’ Niet alleen isoleerde Pääbo het dna van neanderthalers, hij isoleerde ook het erfelijk materiaal van talloze andere uitgestorven diersoorten. In 2010 ontdekte hij zelfs een heel nieuwe menssoort, alleen op basis van het dna in een opgegraven vingerkootje: de denisovamens, die rond de dertigduizend jaar geleden leefde in het huidige Siberië.

‘Zijn werk heeft zo ongelooflijk veel impact’, zegt Roebroeks. ‘Svante heeft laten zien dat het typologische werk van fossielen, zoals we dat altijd deden – kijken naar een bolletje op de schedel hier, of een wijkende kaaklijn daar – in feite een heel naïeve manier is om naar het verleden te kijken.’

Betere immuniteit

Zo kon men op basis van Pääbo’s werk vaststellen dat moderne Europeanen nog altijd 1 tot 2 procent neanderthaler-dna in hun genen dragen. Aziaten op hun beurt dragen nog steeds tot 6 procent denisova-dna in hun cellen.

Dergelijk overgeërfd dna maakt het immuunsysteem van Europeanen beter bestand tegen bepaalde ziektekiemen die in onze streken voorkomen. In Azië maakt het overgeërfde oer-dna onder meer dat bergbewoners beter bestand tegen leven op grote hoogte.

‘We zijn eigenlijk nog maar net begonnen de vruchten van Svantes werk te oogsten’, zegt Roebroeks. Zo is Roebroeks betrokken bij experimenten waarbij men oude neanderthalergenen weer probeert te laten herleven in gekweekte cellen, om uit te vissen wat deze oermensen biologisch precies onderscheidde van de moderne mens.

Mummie-dna

En dan te bedenken dat Pääbo eigenlijk egyptoloog wilde worden. Dat ging hij in 1975 studeren aan de Universiteit van Uppsala, nadat hij tijdens een vakantie in de ban was geraakt van de oudheid. Na twee jaar zwaaide hij om naar geneeskunde. Toen hij tijdens zijn promotieonderzoek virussen bestudeerde, kwam hij op het idee om te kijken of hij soms ook dna van mummies kon isoleren. Dat lukte hem in 1984.

Vanaf dat moment zou het jagen op antiek dna zijn missie zijn, eerst in de VS, daarna in Duitsland. Hij slaagde er onder meer in om beetjes oud dna te isoleren uit fossiele dierenpoep, uit duizenden jaren oud maïs en uit de botten van talloze uitgestorven dieren – uiteenlopend van buidelwolven en holenberen tot mammoeten en reuzenluiaards.

In 1996 slaagde hij erin het staatsmuseum van Bonn te overtuigen om een monster af te staan van het originele dijbeen waarmee men in 1856 het bestaan van neanderthalers op het spoor kwam. Origineler dan dit kon niet, redeneerde Pääbo. Dat mondde in 2008 uit in de eerste, ruwe dna-kaart van deze oermens.

De juiste fossielen

Het geheim van al die ontdekkingen, volgens Roebroeks: een zeer goed uitgerust onderzoekscentrum, een slimme keuze van de juiste fossielen, een goed netwerk, en uiteraard Pääbo’s intellect en doorzettingsvermogen. ‘Hij heeft altijd strak koers gehouden. En het Max Planck Instituut faciliteert zijn genie, waardoor hij dit allemaal kan doen. Dat laat zien dat je met relatief kleine investeringen enorme stappen vooruit kunt zetten.’

Pääbo’s werk werpt licht op ‘de meest fundamentele vraag van allemaal’, zei Gunilla Karlsson Hedestam van het Nobelcomité bij de bekendmaking. ‘Namelijk, de vraag wat ons uniek maakt.’

Pääbo zelf staat niet direct bekend als ‘iemand die heel sociaal en vrolijk door het leven lijkt te stappen’, zegt Roebroeks, die hem vaak meemaakte. ‘Hij is wat je noemt een nerd, heel gefocust. Dat moet je ook wel zijn. Niet iemand die na een wetenschappelijk congres meegaat de kroeg in. Ja, hij kan wat stug overkomen. Puur omdat hij zo in z’n eigen kop zit.’

Pääbo ontvangt de prijs van 10 miljoen Zweedse kronen (920 duizend euro) voor zijn pionierswerk. Hoewel er in de wetenschap grotere geldprijzen zijn, geldt de Nobelprijs nog altijd als de hoogste eer die een wetenschapper ten deel kan vallen.