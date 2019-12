Nijntje kreeg de meeste stemmen, maar ‘Nederlandse’ exoplaneet gaat toch Nachtwacht heten

Computertekening van de 'Nederlandse' exoplaneet Nachtwacht rond zijn moederster Sterrennacht. Beeld Livia Pietrow

Diep in het sterrenbeeld Andromeda, op een afstand waarover zelfs het licht zo'n negenhonderd jaar doet, draait rond een geelwitte dwergster de verste buitenpost van het Koninkrijk der Nederlanden. Die planeet, een hete gasbol, staat vanaf nu bekend als Nachtwacht. Zijn moederster kreeg de naam Sterrennacht.

Nederland kreeg de planeet cadeau ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de Internationale Astronomische Unie (IAU), een organisatie van meer dan 13.500 sterrenkundigen uit ruim honderd landen die onder meer de naamgeving van kosmische objecten regelt. Ook 115 andere landen, van Zweden tot de Filipijnen, kregen zo’n ster-planeet-duo cadeau.

Geen Nijntje

Opmerkelijk: bij een stemming onder het Nederlands publiek kwam niet de combinatie Nachtwacht-Sterrennacht, maar Nijntje (planeet) en Moederpluis (ster) als winnaar uit de bus. Bij de laatste vergadering, waarin de IAU de namen voor alle deelnemende landen vastlegde, deinsde men terug voor die keuze omdat op beide kinderpersonages intellectueel eigendomsrecht rust dat nog actief commercieel wordt ingezet. Daarop koos de IAU voor de nummer twee van de stemmingslijst.

De shortlist voor de stemming kwam tot stand na een openbare nominatieronde, waarvoor zo’n zesduizend mensen suggesties indienden. Uiteindelijk koos een jury de vijf finalisten waarop mocht worden gestemd. De suggesties in de finaleronde moesten aan strenge eisen voldoen: zo mochten vernoemingen naar een persoon alleen wanneer deze meer dan honderd jaar geleden was overleden. Ook beledigende, politieke of religieuze namen of verwijzingen naar merknamen mochten niet. Die laatste regel werd uiteindelijk ook Nijntje fataal, hoewel de IAU in eerste instantie nog besloot dat de combinatie mocht meedoen aan de stemronde.

Nachtwacht en Sterrennacht zijn verwijzingen naar wereldberoemde schilderijen met een astronomisch bijsmaakje, geschilderd door respectievelijk Rembrandt van Rijn en Vincent van Gogh. De nieuwe namen mogen vanaf nu officieel naast de wetenschappelijke namen HAT-P-6b (voor de planeet) en HAT-P-6 (voor de ster) worden gevoerd.

Inspireren en meedenken

Marieke Baan, voorzitter van het Nationaal Comité voor de naamgeving van de planeet, is tevreden over hoe het proces in Nederland verliep. ‘Het achterliggende idee van de IAU voor deze wereldwijde campagne was: inspireren en laten meedenken. Dat is goed gelukt’, zegt zij. Als onderdeel van de nationale wedstrijd dienden ook scholen suggesties in voor de naam van de planeet. ‘In januari maken we bekend welke school volgens de jury de beste suggestie deed. De winnaar krijgt een mooie telescoop.’

Baan hoopt dat er snel nog een planeet gevonden wordt rond HAT-P-6. ‘Volgens de regels krijgt die dan ook een naam die past binnen het thema: wereldberoemde schilderijen van Nederlandse grootmeesters.’

Tikje eigenzinnig

Ster Sterrennacht is helder genoeg om vanuit Nederland met een kleine telescoop te kunnen bekijken. Nachtwacht is een zogeheten gasreus, vergelijkbaar met Jupiter in ons eigen zonnestelsel, maar dan ruim 30 procent groter. De planeet is een tikje eigenzinnig. Hij trekt zijn baantjes om Sterrennacht namelijk precies tegen de draairichting van die ster in. Zo’n zogeheten retrograde baan is in het heelal een uitzondering.

De kans dat Nachtwachtianen straks met ruimteschepen het Malieveld bezetten uit woede over de door Nederland gekozen naam is overigens klein. De temperatuur op de planeet loopt op tot zo’n 6.000 graden Celsius. Leven is er daarom naar verwachting onmogelijk.