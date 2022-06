Nieuwe systemen die alles efficiënter moeten maken, blinken vaak uit in niet-efficiëntie

Volgens de mails die het nieuwe doe-het-zelf-HR-systeem van de TU Delft uitspuwt moet ik een werkadres en thuisadres opgeven voor het bepalen van een mogelijke reiskostenvergoeding. Ik log in op een softwarepakket van Afas waarmee de universiteit sinds kort administratieve processen digitaal stroomlijnt. Of dat probeert.

Ik beland in een formulier met twee postcode-invulvelden, twee huisnummervelden, een straatnaamveld en een woonplaatsveld. Waarna een veld volgt met ‘werkadres’. Ik heb geen flauw idee wat waar moet.

Dit klinkt misschien als een te overkomen onhandigheid, maar als een toch relatief simpel formulier zó verkloot wordt, dan gaan bij mij de alarmbellen af. Vooral ook omdat een interactieontwerper normaal gesproken zorgt dat juist frequente handelingen goed werken. Bij navraag onder collega’s komen er meer horrorverhalen los. Van wankele datakoppelingen tot onbegrijpelijke procedures voor het aanstellen van een nieuwe collega.

Invoering van hetzelfde systeem leidde aan de universiteiten van Groningen, Twente en Eindhoven ook al tot beroering. Wie in de betreffende universiteitskranten de artikelen over Afas-implementaties naloopt ziet een ict-knelpuntenbloemlezing.

Een systeem dat niet afdoende wordt aangepast aan de situatie waarin het gebruikt moet worden. En als dan na invoering de klachten volgen, komt de standaardreactie: ‘Ja, maar mensen houden sowieso niet van verandering.’ Dat is nou juist het idee van gebruiksgericht ontwerpen, dat je die verandering die mensen toch al niet leuk gaan vinden, een beetje makkelijker maakt. En niet nóg moeilijker. Ook een leuke reactie: ‘We hebben heel bewust gekozen voor dit systeem.’ Je kunt er ook heel bewust voor kiezen om met een gezin van acht naar Zuid-Frankrijk te rijden in een Fiat Panda, maar dat maakt het nog geen goed plan.

Opvallend – maar niet ongewoon – is het onder tijdsdruk overslaan van tests met gebruikers in Groningen. Waarop een bestuurder van de universiteit betoogde ‘dat je de menselijke kant nooit echt goed kunt testen’. Terwijl dat testen met gebruikers toch al vrij lang wordt onderwezen door een aantal collega-universiteiten en hogescholen.

En dan volgt uiteindelijk alsnog een erkenning dat het systeem inderdaad beter had gekund en wordt er een aantal verbeteringen doorgevoerd. Wat ook wel mag als je mensen in eerste instantie vraagt om het aantal dagen dat iemand per week werkt te specificeren in minuten en seconden(!).

Nu schijnt het dat je met dat Afas-platform heel aardige dingen kunt doen, als je het goed implementeert. Dat laatste lijkt voorlopig op universiteiten nog niet heel erg te lukken. Helaas zal dat iedereen die in een wat grotere organisatie werkt bekend voorkomen. Aangekondigde administratiesystemen die alles efficiënter moeten gaan maken en die vervolgens uitblinken in niet-efficiëntie. En op suggesties over hoe het beter had gekund is de reactie dat daar geen ‘businesscase’ voor is. Alsof het wél kostenefficiënt is om een hele organisatie te vertragen en frustreren en achteraf alsnog het systeem te bouwen dat je had moeten bouwen.

