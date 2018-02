Nieuwe rijgeschiktheidstest houdt beter rekening met alzheimer

Uw onderzoek is mede mogelijk gemaakt door het CBR en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze nieuwe rijvaardigheidstest gaat dus in de praktijk gebruikt worden?



'Dat is wel de verwachting, ja. Maar eerst gaan we dit ontwerp nogmaals testen op alzheimerpatiënten die niet betrokken zijn bij deze eerste fase van het onderzoek. Ook willen we uitzoeken wat de voorspellende waarde van de test is als je de simulator weglaat. Dat zou de invoering natuurlijk vergemakkelijken. Ook willen we een rijgeschiktheidstest ontwerpen voor mensen met andere vormen van milde dementie.'