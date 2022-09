Nieuwe drones werken als vliegende bouwvakkers samen aan 3D-geprinte constructies

De rechterdrone spuit materiaal op, de linkerdrone controleert de vorderingen. Beeld Sarah Lever

Geïnspireerd door de natuur ontwikkelden de onderzoekers drones die in de lucht met elkaar kunnen samenwerken in een zwerm, net als bijen of wespen. Op die manier kunnen ze snel, efficiënt en in samenwerking met elkaar 3D-constructies spuiten van beton, zo blijkt uit een publicatie in het wetenschappelijk tijdschrift Nature.

‘Toen wij vijf jaar geleden onderzoek deden naar bouwen met 3D-geprint beton, beschouwde de buitenwereld dit meer als een soort grap’, zegt Theo Salet, hoogleraar betonconstructies van de Technische Universiteit Eindhoven en niet betrokken bij de Britse studie. Inmiddels is duidelijk dat dit een serieus onderzoeksveld is. Zo werken in Nederland al meerdere fabrieken met deze techniek. Sinds vorig jaar kunnen fietsers in de Nijmeegse wijk Zwanenveld zelfs rijden over een volledig 3D-geprinte betonnen brug.

Grote dingen maken

Tot nu toe maakten grote stilstaande robots deze 3D-geprinte constructies. Salet: ‘Ik heb altijd een grotere robot nodig dan datgene wat ik ga printen. Voor de bouw van bijvoorbeeld flats zijn deze stilstaande apparaten dus niet zo handig. Deze nieuwe drones kunnen een oplossing bieden. Waar ik met een hele grote robot alleen kleine dingen kan bouwen, kunnen zij nu met kleine robots hele grote dingen maken.’

De Britten, onder meer van het Imperial College in London, ontwikkelden twee soorten drones. Een zogeheten ‘BuilDrone’, die het beton vervoert en stort, en een ‘ScanDrone’, die na elke laag gestort beton een scan uitvoert om de koers van de BuilDrone te controleren en bij te stellen. De twee soorten drones werken samen in groepen om beton en ander materiaal te plaatsen met een nauwkeurigheid tot zo’n vijf millimeter.

‘Dit onderzoek is een belangrijke ontwikkeling voor de samenleving’, reageert hoogleraar Salet. ‘Je legt alleen materiaal neer dat echt nodig is. Hierdoor wordt bouwen duurzamer én goedkoper.’ Bovendien kunnen deze drones in de toekomst op moeilijk te bereiken locaties bouwen, zoals in dichtbevolkte stedelijke gebieden. ‘Normaal gesproken moeten vrachtwagens met bouwmateriaal af en aan rijden. Door deze drones zou dit vervoer minder nodig zijn. Daarnaast kunnen ze mogelijk ingezet worden op gevaarlijke hoogtes. Dit maakt het werk van menselijke bouwvakkers veiliger.’

Lichter beton

Toch kunnen deze vliegende bouwers ook nadelen hebben, merkt de hoogleraar op. ‘Drones werken het beste bij een laag gewicht. Hoe meer massa ze moeten dragen, hoe moeilijker en minder nauwkeurig ze vliegen.’ Beton is een van de zwaarste bouwmaterialen. De Britten losten dit op door ‘lichter beton’ te gebruiken. Daardoor bleven de drones in balans en konden ze precies werken. Maar dit lichte materiaal is niet voor alle bouwprojecten geschikt. Salet: ‘Zo los je één probleem op, maar creëer je een ander.’