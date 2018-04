Nieuwe app koppelt kankerpatiënten aan de juiste medische onderzoeken

Grasduinen

'De aanleiding was onze eigen praktische zoektocht', zegt hoogleraar translationele medische oncologie Hanneke van Laarhoven, internist-oncoloog in het AMC. 'Ik vroeg me bij patiënten regelmatig af: heb ik nog iets te bieden?' Steeds vaker draait het in onderzoek naar nieuwe behandelingen om mutaties in tumoren, maar welk onderzoek zich nu richt op bijvoorbeeld een BRAF-mutatie in longkanker of een HER2-receptor bij maagkanker is voor oncologen lastig te achterhalen. Al het oncologische onderzoek staat weliswaar geregistreerd in (internationale) databanken, maar daarin valt niet te zoeken op tumortype in combinatie met een mutatie, tenzij de studieopzet van alle onderzoeken stuk voor stuk wordt doorgenomen. 'Leuk als je veel tijd hebt om te grasduinen, maar dat hebben we niet', zegt Van Laarhoven. Ze merkt het ook bij de onderzoeken die ze zelf heeft opgezet: de deelname van patiënten uit andere ziekenhuizen blijft achter.