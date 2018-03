Nieuw wapen in strijd tegen fout hout: dna-test stelt afkomst met precisie vast

Honderden monsters

Een team van de Wageningen Universiteit heeft nu een belangrijke stap gezet om de herkomst van hardhout met precisie vast te stellen. Ze toonden aan dat met dna-analyse onderscheid kan worden gemaakt tussen bosgebieden die slechts 14 kilometer van elkaar zijn verwijderd. 'Dat we met een dergelijke nauwkeurigheid de herkomst van hout kunnen bepalen, is nieuw', zegt Mart Vlam, eerste auteur van de studie die verscheen in Biological Conservation. 'Dat is belangrijk als bossen waar wel en niet mag worden gekapt dicht bij elkaar liggen.'



De onderzoekers verzamelden honderden monsters van de Afrikaanse tropische houtsoort Tali in vijf concessies in Kameroen en Congo-Brazzaville. De afstand tussen twee buurgebieden varieerde van 14 tot ruim 800 kilometer. Isotopenanalyse van de monsters leverde weinig bruikbaars op, analyse van stukjes dna (microsatellieten) daarentegen bleek vruchtbaar. Met genetische analyse slaagden de wetenschappers erin een overzicht (referentieset) te maken van de herkomst van de monsters. Aan de hand van deze dataset wisten genetische specialisten bij een blinde test met twaalf monsters in elf gevallen correct aan te geven waar de houtmonsters vandaan kwamen. 'De onderzoekers laten duidelijk zien dat de genetische methode kan werken en dat het hout tot op het niveau van de concessie kan worden getraceerd', oordeelt Roel Brienen, universitair docent aan de Universiteit van Leeds.



Het onderzoek is gedaan met Tali, maar de dna-techniek kan ook worden gebruikt voor andere houtsoorten, zegt hoofdonderzoeker Pieter Zuidema. 'Al moet voor iedere houtsoort een eigen dna-referentieset worden aangelegd. Daar komt bij dat sommige houtsoorten afkomstig zijn van tientallen boomsoorten, zoals het in Nederland veel gebruikte Meranti. Dat maakt het ingewikkeld.'