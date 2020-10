Niet zingend langs de deuren met Sint-Maarten: overdreven of verstandig?

Sint-Maartenoptocht in Hoogland, in beter tijden (2017) Beeld Marcel van den Bergh

Of schiet men in West-Friesland toch wat door in de ijver om het coronavirus te bestrijden? De veiligheidsregio Groningen, bijvoorbeeld, laat het lampionnenfeest vooralsnog gewoon doorgaan. Als de volwassenen maar niet meezingen, men voorverpakte traktaties uitdeelt en iedereen voldoende afstand houdt. Een advies, dat uiteraard ook geldt voor dat andere langs-de-deurenfeest, Halloween op 31 oktober.

Toch heeft Noord-Holland best een punt, vindt kinderarts-epidemioloog Patricia Bruijning (UMC Utrecht). ‘We hebben dezelfde discussie bij ons in de buurt gehad’, zegt Bruijning, die zelf jaarlijks de halloweenactiviteiten mede organiseert. ‘En bij ons was de uitkomst: Halloween, dat kan nu echt niet. Je creëert op zo’n avond toch contactmomenten en het virus kan daarvan profiteren. Laten we eerst zorgen dat we de epidemie onder controle krijgen.’

Jonge kinderen krijgen minder symptomen, spelen een minder grote rol in het verspreiden van de ziekte en stoten als ze zingen ongeveer tien keer minder ademdruppeltjes uit dan volwassenen, zo stelden Berlijnse wetenschappers onlangs experimenteel vast.

Zomerkamp

Maar dat wil niet zeggen dat de kans op verspreiding nul is. Zo documenteerden Amerikaanse onderzoekers onlangs een corona-uitbraak op een zomerkamp voor kinderen in de staat Georgia: ruim tweehonderd van de zeshonderd deelnemers raakten geïnfecteerd en van de kinderen onder de 10 zelfs de helft. En ‘deelname aan regelmatig zingen en juichen heeft waarschijnlijk bijgedragen aan de transmissie’, aldus de onderzoekers in hun rapport.

‘Kinderen zijn zeker minder besmettelijk. Maar je gaat toch bij mensen langs de deuren’, zegt Bruijning. ‘Daaronder bevinden zich misschien ook kwetsbare mensen. En nog los van het zingen, die kinderen graaien in snoep, stoppen dingen in hun mond.’ Ook Bruijning erkent dat overdracht via voorwerpen waarschijnlijk maar zeer zelden voorkomt. ‘Maar dat je dingen rechtstreeks in je mond stopt, maakt het toch anders.’

Sinterklaas

De stemming rond Sint-Maarten is een belangrijke graadmeter voor dat andere kinderfeest waarbij uit vele kelen kinderliedjes weerklinken: Sinterklaas. Nu al hebben veel gemeentes hun plaatselijke intocht afgeblazen en ook de landelijke intocht vindt dit jaar plaats op een geheime plek, zonder publiek.

‘Hoe jammer ik dat ook vind voor de kinderen’, zegt Bruijning erbij. ‘Maar we hebben al te veel gevallen van verspreiding gezien op plekken waar luid gezongen en gesproken werd en mensen dicht op elkaar staan.’