Niet meer kinderen uit huis geplaatst bij toeslagenouders: te mooi om waar te zijn?

Deze week kwam ik twee keer achter elkaar de naam van statisticus Richard Gill tegen. Ik zou bijna denken dat dit geen toeval kan zijn, als ik niet juist van Gill had geleerd dat je niet te snel dat soort conclusies moet trekken.

Eerst stuurde iemand me de blog van Richard Gill waarin hij op verzoek van Pieter Omtzigt reflecteert op de vraag of bij gezinnen die getroffen zijn door de toeslagenaffaire vaker kinderen uit huis zijn geplaatst. Het Centraal Bureau voor de Statistiek concludeerde vorig jaar dat er geen aanwijzingen zijn dat er meer uithuisplaatsingen waren onder de gedupeerden dan in vergelijkbare gezinnen.

In dat rapport staat dat er in vergelijkbare gezinnen bijna precies evenveel kinderbeschermingsmaatregelen plaatsvonden als bij de gedupeerden. Gill beschrijft deze uitkomst als ‘te mooi om waar te zijn’ en probeert uit te leggen welke problemen hij ziet in de analyse. Hij eindigt zijn blog met de belofte dat hij zijn punt zal illustreren met wiskundige simulaties.

Een dag later zag ik hem ineens opduiken in Science. Het artikel Unlucky numbers – Richard Gill is fighting the shoddy statistics that put nurses in prison for serial murder beschrijft zijn werk bij het vrijpleiten van Lucia de Berk. Toen deze verpleegkundige in 2001 werd gearresteerd op verdenking van meervoudige moord, mopperde de vrouw van Richard Gill dat het wel een heksenjacht leek. Ze vroeg aan Gill of hij zich als statisticus niet hiermee moest bemoeien, iets nuttigs doen met zijn vak. Gill zag dat er al een collega aan de zaak werkte en ging weer terug naar het abstracte werk dat hij in die tijd deed. Die andere statisticus becijferde intussen dat de kans 1 op 342 miljoen was dat De Berk toevallig bij zoveel incidenten aanwezig was. De Berk werd in 2003 veroordeeld tot levenslang.

In 2006 verscheen het boek Lucia de Berk – Reconstructie van een gerechtelijke dwaling van Ton Derksen en Metta de Noo – waarin de auteurs bepleitten dat het bewijs in de zaak niet klopte en dat Lucia de Berk ten onrechte was veroordeeld. Toen besloot Gill om zich toch eens in de zaak te verdiepen. Hij concludeerde al snel dat de gebruikte statistiek fout op fout stapelde (hij berekende later dat de kans dat De Berk bij zoveel incidenten aanwezig was ongeveer 1 op 49 was – geen heel uitzonderlijke situatie). Gill sloot zich aan bij de strijd van Derksen en De Noo voor een heropening van de zaak. Uiteindelijk werd Lucia de Berk in 2010 vrijgesproken.

Sindsdien heeft Gill zich met een hele reeks moordzaken beziggehouden en hij schreef met collega’s een rapport over hoe statistiek en onzekerheden wél gebruikt zou moeten worden bij dit soort rechtszaken. In het artikel in Science vertelt Gill dat hij eindelijk van zijn pensioen wil gaan genieten. ‘Ik denk dat ik het punt heb bereikt dat ik eigenlijk meer tijd in het bos wil doorbrengen om paddestoelen te plukken.’

Maar ja, toen vroeg Pieter Omtzigt hem naar zijn mening over de analyse van de uithuisplaatsingen bij de toeslagenaffaire. En nu is Gill hard bezig om simulaties te draaien om helder te krijgen hoe de statistieken en onzekerheden hierbij zitten. Die paddestoelen wachten wel.