Niet de grote grazers, maar prehistorische mens maakte de open vlakten - die brandde de boel plat

Net zo slim

'Zeer aannemelijk', vindt ook archeoloog Fulco Scherjon (Universiteit van Leiden), niet betrokken bij het Amsterdamse onderzoek. 'We weten dat ze konden branden. En uit de landen om ons heen, waar het bewijs nog wat sterker is, weten we dat ze het in die tijd ook deden. Deze mensen waren net zo slim als wij. En ze kenden de natuur. Ze wisten dat als je bepaalde gewassen afbrandt, dat die het volgend jaar sneller groeien.' In onder meer Duitsland, Denemarken, Italië, België en Noorwegen vonden archeologen duidelijk bewijs voor aangestoken bosbranden uit de Steentijd.



Maar Frans Vera ziet dat duidelijk anders. De branden kunnen ook best door de bliksem zijn ontstaan, terwijl vogels verantwoordelijk kunnen zijn voor de oprukkende hazelaars. 'Je hebt vuur helemaal niet nodig om te verklaren wat we zien', vindt Vera, die staande houdt dat de grote zoogdieren cruciaal waren bij de vorming van het landschap. 'Maar om de een of andere reden dienen natuurlijke processen te worden uitgesloten. Dat zie je ook weer bij deze theorie: een antropocentrische verklaring: de mens staat centraal.'



Het is zeer wel denkbaar dat de prehistorische mens meerdere redenen had om de natuur in brand te steken, vertelt Scherjon: om prooidieren te lokken, holen beter te kunnen vinden, meer zicht te hebben of zelfs gewoon als vorm van amusement. 'Van huidige natuurvolkeren weten we dat het ze geen moeite kost vuur te maken.'