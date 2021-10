Niet coronavirussen, maar onderzoek naar zintuigen beloond met Nobelprijs Geneeskunde

Nobelprijswinnaars David Julius (l) en Ardem Patapoutian. Beeld AFP

De keuze voor de twee Amerikanen kwam het Nobelcomité prompt op verwijten van wereldvreemdheid te staan. Of het Nobelcomité dan helemaal geen wetenschappelijke doorbraken had waargenomen op het gebied van vaccins of virologie, wilde een van de aanwezige journalisten weten. ‘We kunnen het natuurlijk niet níét over covid hebben.’

Het comité wilde de feestpret niet laten bederven. ‘Het gaat hier om een heel belangrijke en diepzinnige ontdekking', verdedigde comitélid Patrik Ernfors van het Karolinska Instituut de keuze voor de twee wetenschappers die bij het grote publiek volkomen onbekend zijn. ‘Dit ontsluit echt een van de geheimen van de natuur.’

Hete pepers

David Julius ontrafelde in de jaren negentig hoe cellen geprikkeld raken door capsaicine, het brandende bestanddeel van pepers. Zo ontdekte hij een kanaaltje in de celwand genaamd TRPV1, dat boven de 43 graden Celsius elektrisch geladen atomen (ionen) doorlaat. De basis voor het pijngevoel bij brandende hitte.

Het was de opmaat van een hele reeks vergelijkbare ontdekkingen. Met experimenten met menthol ontdekten Julius en Ardem Patapoutian onafhankelijk van elkaar nog een poort in de cel, die reageert op koude: TRPM8. Later zou Patapoutian twee kanaaltjes ontdekken die gaan over het registreren van druk, door met een micropipet op gekweekte cellen te drukken. ‘Baanbrekende ontdekkingen', schrijft het Nobelcomité in zijn rapport.

Hoogst haalbare

De winnaars ontvangen een erepenning en samen 1 miljoen euro. Hoewel er wetenschapsprijzen zijn met een hogere geldsom, geldt de Nobelprijs nog steeds als het hoogst haalbare in een wetenschappelijke carrière.

De Nobelprijs voor de geneeskunde wordt sinds 1901 uitgereikt, al ging het feest in sommige jaren, bijvoorbeeld tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog, niet door. 224 wetenschappers ontvingen de hoogste geneeskundeprijs; 212 mannen en 12 vrouwen.

Tot nog toe telt Nederland 23 Nobelprijswinnaars, althans wanneer je ook de gelauwerde instituten meetelt. Zo ontving de in Den Haag gevestigde Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons in 2013 de Nobelprijs voor de Vrede. De laatste Nederlandse winnaar was de Groningse hoogleraar Ben Feringa in 2016 voor zijn werk aan zogeheten moleculaire machines, zoals een door licht voortgedreven roterende molecuul.