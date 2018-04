Nico de Haan: 'Wie leert vogelspotten kan nooit meer normaal wandelen'

'Ik herinner me hoe ik als jochie mijn eerste gekraagde roodstaart zag, achter een knotwilg. Het was een mannetje dat in zijn ovalen nestopening zat te sjansen en baltsen.



Dat geluid, die kleuren, dat draaien met de staart, het was zo mooi. Toen is er een knopje bij mij omgegaan.



'Na de lagere school ging ik naar de mulo, in Hattum. Ik moest acht kilometer langs de IJssel fietsen. Dat was één groot vogel-eldorado. Er waren dagen dat ik niet op school aankwam, ik bleef in het veld hangen om vogels te kijken.