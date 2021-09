‘Netflix’-bemanning keert veilig terug naar aarde

Van links naar rechts: passagiers Jared Isaacman, Hayley Arceneaux, Christopher Sembroski en Sian Proctor in de ruimte. Beeld AFP

Na drie dagen in de ruimte keerden de vier ruimtetoeristen in de nacht van zaterdag op zondag terug met de nodige kosmische primeurs in de achterzak.

Zo zijn ze onder meer deel van de eerste volledige burgerbemanning die in een baan om de aarde is geweest. Bovendien verbleven ze in een ongewoon hoge baan, op 575 kilometer boven het aardoppervlak, hoger dan het internationaal ruimtestation ISS. De laatste keer dat mensen zo ver bij onze thuisplaneet vandaan waren, was in 1997, tijdens een Space Shuttle-missie om ruimtetelescoop Hubble te repareren.

Panoramische koepel

Aan boord maakten de reizigers veelvuldig gebruik van de speciaal geïnstalleerde panoramische koepel, gemonteerd op het gedeelte dat de Crew Dragon van SpaceX normaliter gebruikt om aan het ISS te koppelen. Een bezoekje aan dat station stond echter niet op het reisprogramma.

The crew of #Inspiration4 had an incredible first day in space! They’ve completed more than 15 orbits around planet Earth since liftoff and made full use of the Dragon cupola. pic.twitter.com/StK4BTWSA6 — Inspiration4 (@inspiration4x) 17 september 2021

Vanuit die koepel zagen ze de zon zo’n 15 keer per dag opkomen en ondergaan. Het vaartuig was uiteindelijk voor zo’n 90 procent van de wereldbevolking als een snelbewegend stipje aan de nachtelijke hemel te zien. Althans: als je wist waar je moest kijken.

Calamiteitentraining

In tegenstelling tot de ruimtetoeristen die met concurrenten Blue Origin en Virgin Galactic omhoog gingen en na een veredelde achtbaanrit van enkele minuten alweer terug op de aarde stonden, moest de bemanning van Inspiration4 voor hun ruimtereis ook een stevige training doorstaan. Die trainingsessesies werden onder meer vastgelegd in de documentaire ‘Countdown: inspiration4 mission to space’ op streamingsdienst Netflix, een volgende primeur. Niet eerder waren ruimtetoeristen tegelijk ook realitysterren. Het slot van de reeks, over de belevenissen van de bemanning in de ruimte en hun terugkeer op aarde, wordt maandag op de streamingsdienst verwacht.

Tijdens de training doorliep de bemanning onder meer verschillende sessies in een simulator, soms zelfs ruim dertig uur achter elkaar. Tijdens die trainingen oefenden ze onder meer wat ze konden doen wanneer verschillende noodscenario's zich zouden aandienen tijdens hun kosmische reis. Die uitgebreide calamiteitentraining hoefden ze uiteindelijk gelukkig niet in de praktijk te brengen.

Kinderziekenhuis

Waar de ruimtemissies van Blue Origin en Virgin Galactic veel kritiek kregen als zinloze plezierritjes van miljardairs, probeerde SpaceX Inspiration4 op verschillende manieren een wat menslievender imago mee te geven.

Eén van die manieren was het expliciete doel van de missie om geld in te zamelen voor kinderziekenhuis St. Jude Children’s Research Hospital, dat onderzoek doet naar kinderkanker. Aan boord was daarom ook ziekenhuismedewerker Hayley Arceneaux, die zelf in haar jeugd genas van botkanker. In totaal haalde de missie naar eigen zeggen een bedrag van ruim 60 miljoen dollar op. Daarmee haalde Inspiration4 niet het vooraf gestelde doel van 100 miljoen dollar.