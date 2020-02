Nervositeit om coronavirus groeit, China stelt cijfers bij

In Beijing draagt zowel mens als dier een mondkapje. Beeld AFP

China turft nu ook de zieken die alleen verdacht worden met het coronavirus besmet te zijn, zonder ze te testen. Begrijpelijk, vindt infectieziektenspecialist Jacco Wallinga (RIVM): ‘Anders zit je vooral te rapporteren hoeveel testkits je hebt.’ Maar het maakt de getallen wel een stuk lastiger te interpreteren, vindt hoogleraar virologie Marion Koopmans (Erasmus MC). ‘Een patiënt met longontsteking in Wuhan is toch op een andere manier verdacht dan een patiënt in, zeg, Hongkong.’

De nieuwe analyse komt na dagen waarin de nervositeit om covid-19 toch al sterk toenam. Zo lukt het in Duitsland maar niet goed de ziekte onder controle te krijgen: het aantal besmette patiënten steeg er naar 16, weken nadat een reiziger uit China enkele collega’s in Beieren had besmet.

Besmettelijker

En dan is er een nieuwe, Amerikaanse analyse, die suggereert dat het virus veel besmettelijker zou zijn dan verwacht. Maar Wallinga maant tot voorzichtigheid: het onderzoek wijkt erg af van andere analyses en is nog niet door collega’s nagerekend en gekeurd, zoals het academische gebruik voorschrijft. ‘Ik zou het eigenlijk niet zo vertrouwen’, zegt Wallinga, die zelf ook probeert de uitbraak na te bootsen in een rekenmodel.

In werkelijkheid begint het beeld te ontstaan van een virus dat per geïnfecteerde ongeveer twee anderen besmet, maar wel snel voort hopt van mens tot mens, met een snelheid van een dag of vier tussen twee ziektegevallen, vertelt Wallinga. ‘Het goede nieuws daarvan zou zijn dat je minder mensen hoeft op te sporen. Maar het slechte, dat je ook minder tijd hebt om ze te vinden.’

Ook de dodelijkheid van de ziekte is in de berekeningen iets naar beneden bijgesteld: van een op de vijftig, naar een op de honderd patiënten die door het virus wordt getroffen, blijkt uit een Britse berekening. Dat zou het covidvirus overigens nog steeds een geduchte tegenstander maken.

50 miljoen doden

Als zo’n 60 procent van de wereldbevolking erdoor besmet raakt, kan de ziekte wereldwijd al snel 50 miljoen mensen het leven kosten, rekende de Hongkongse epidemioloog Gabriel Leung voor op verzoek van de Britse krant The Guardian. Ter vergelijking: de Mexicaanse griep van 2009 trof naar schatting zo’n 24 procent van de wereldbevolking, en aan de seizoensgriep overlijden doorgaans enkele tienden van procenten van de patiënten.

Het zijn cijfers die ‘best nog wat schommelen’, tekent Wallinga aan, omdat er nog veel over het virus onbekend is. Zo is een van de grote nog openstaande vragen of het virus ook kan worden doorgegeven door op het oog nog gezonde mensen. Een stevige aanwijzing daarvoor publiceerde een Chinees onderzoeksteam: een op de tien keer lijkt een nieuw besmette patiënt al eerder ziek te worden dan degene van wie hij het virus heeft gekregen. ‘Als dat klopt, zul je dus meer moeten doen om het virus voor te zijn’, zegt Wallinga.

In een donderpreek gebruikte WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus in elk geval grote woorden: een nieuw virus is ‘publieksvijand nummer één van de hele wereld, en voor de hele mensheid’. Tijd om ‘wakker te worden’, aldus Ghebreyesus. ‘Een virus kan meer politieke, economische en sociale opschudding veroorzaken dan welke terroristische aanslag ook’, zei hij.

Of dat ook voor het covidvirus geldt, liet de WHO-topman overigens wijselijk in het midden.