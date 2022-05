Neem wat tijd en afstand en je ziet dat een tuinkamer nergens op slaat

Nederlanders zijn graag buiten, als het maar niet echt buiten is. Lekker in november op een caféterras, maar dan wel onder een afdak, met terrasverwarmers en een fleecedekentje.

Ook voor thuis hebben we ‘buiten-maar-niet-té’ concepten. Jarenlang was er voor de ultieme buiten-maar-niet-buitenervaring de serre, die heerlijke erfenis van de ondernemerswoning uit de jaren tachtig. Maar in Vinexlandia en andere omgevingen waar mensen een tuin hebben van meer dan 10 vierkante meter en dan dus gaan denken ‘Oh nee, ál die ruimte en al dat groen, daar moet iets mee!’, heeft de serre concurrentie gekregen van de veranda en de tuinkamer. Een veranda is een terras met een dak en daar kun je dan weer een tuinkamer van maken door er een te openen glaswandje in te plaatsen.

Die glaswand is essentieel bij de tuinkamer, voor de ‘verbinding met de tuin’, zodat je ‘twaalf maanden per jaar het buitengevoel kunt hebben’, aldus de omzet ruikende tuinkamerleveranciers hijgerig op hun websites. Ook belangrijk: het geheel moet slecht geïsoleerd zijn. Die glaswand moet flinke kieren hebben en goed tochten, en dak en wanden moeten nul isolatie bevatten, want anders heb je natuurlijk geen buitengevoel. Mooi staaltje omdenken dit: ‘Nee, we hebben geen slecht geïsoleerde uitbouw, we hebben een tuinkamer.’ Die we vervolgens volhangen met terrasverwarmers, want koud.

Helemaal bijzonder wordt het wanneer de tuinkamer of veranda aan de gevel van het huis wordt gebouwd. Niet iedereen heeft tenslotte genoeg tuin om het gewenste prieeltje vrijstaand in de achtertuin te plaatsen. Dus gaat de veranda of tuinkamer tegen de achtergevel, die gek genoeg al een glazen schuifwand had (‘voor lekker veel licht en dan haal je buiten naar binnen, voor het hele jaar rond het buitengevoel’).

Maar door dat dichte dak van de veranda annex tuinkamer neemt de lichtopbrengst in huis vervolgens dramatisch af, net als je zicht op je buitenruimte. Daarvoor moet je dan in de tuinkamer gaan zitten. Briljant, hoe de aangebouwde tuinkamer de ruimte binnenshuis zoveel degradeert dat het z’n eigen waarde vergroot. Nadeel van de tuinkamer is wel dat je vanuit je huis uitzicht hebt op minder tuin, want daarvan heb je de helft opgeofferd aan een tuinkamer.

Over een goed decennium zal de tuinkamer eenzelfde curiositeit zijn als de zitkuil en het verlaagde plafond. Ooit leken er zinnige argumenten voor te zijn en deden we het massaal, maar geef het wat tijd en wat afstand en je ziet dat zo’n tochtige buitenruimte nergens op slaat. Dus zullen fabrikanten met pakketten komen om de tuinkamer goed te isoleren. Waarna we het buitengevoel gaan missen en zullen gaan nadenken over een veranda of een tuinkamer. Maar omdat we geen tuin meer overhebben, zullen we de hoogte in gaan en boven op onze buiten-buitenkamers daktuinen gaan aanleggen, waar je rustig in het groen kunt zitten zónder dak boven je hoofd.

Jasper van Kuijk op Twitter: @jaspervankuijk