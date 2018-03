Nee, dat we sinds de Tweede Wereldoorlog geen grote oorlog hebben gekend, is niet bijzonder

Tussen 1823 en 1939 waren er negentien grote oorlogen. In de berekeningen van Clauset zijn dat oorlogen met meer dan 26 duizend militaire doden. In de periode 1914-1939, die het begin van beide wereldoorlogen omvat, braken tien grote oorlogen uit. De naoorlogse periode tot 2003 kende slechts vijf grote oorlogen. Toch stelt Clauset: 'De verdeling van de tijd tussen oorlogen in de naoorlogse periode onderscheidt zich statistisch niet van die in de voorafgaande periode, van 1823 tot 1939.'



Michael Spagat, hoogleraar economie aan de Royal Holloway University of London, prijst Clausets studie, die hem tot op zekere hoogte van inzicht heeft doen veranderen. 'Ik ben een beetje in zijn richting opgeschoven.' Al voegt hij eraan toe het nog steeds onwaarschijnlijk te achten dat de kans op grote oorlogen nu even groot is als kort voor de Tweede Wereldoorlog.