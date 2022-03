Nederlandse ziekenhuizen stoppen vroegtijdig met studie: bloedverdunners toch te riskant bij verwijderen hersenbloedprop

Een neuroloog bestudeert de hersenscan van een 77-jarige patiënt die een beroerte kreeg. Beeld BSIP/Universal Images Group via

Hoewel beroertepatiënten er goed aan doen om bloedverdunners te slikken om een nieuw herseninfarct te voorkomen, stond het nut ervan bij spoedbehandelingen al langer ter discussie. Zo’n tweeduizend mensen per jaar ondergaan in het ziekenhuis een speciale ingreep bij een acuut herseninfarct: de trombectomie. Artsen brengen een slangetje in via de lies en verwijderen daarmee een bloedprop in de hersenen. De behandeling staat sinds zeven jaar bekend als bewezen effectief, al was tot nu toe onduidelijk of een infuus met extra bloedverdunners als aspirine en heparine de behandeling daadwerkelijk helpt of juist risico’s oplevert. Enerzijds kunnen verdunners het bloedstolsel losmaken, maar het zou mogelijk ook kunnen zijn dat ze bloedingen versnellen in al beschadigd hersenweefsel.

Uit de resultaten blijkt nu dat bloedverdunners bij de ingreep geen toegevoegde waarde hebben. Voor een deel van de beroertepatiënten zijn de middelen zelfs levensgevaarlijk: het risico op een hersenbloeding na de ingreep was onder hen twee keer zo groot. Van de 310 patiënten in de aspirinegroep kregen er 43 een problematische hersenbloeding. Bij de 318 controlepatiënten lag dat aandeel grofweg twee keer lager: slechts 23 van hen liep alsnog een bloeding op.

Soms wel voor en soms verdunners

Artsen schreven de verdunners bij acute patiënten soms wel voor en soms niet, zegt neuroloog Bob Roozenbeek van het Erasmus MC, en een van de onderzoekers achter de nieuwe studie. ‘Bij extra kwetsbare patiënten die bijvoorbeeld al eerder een beroerte hadden gehad, waren ze al voorzichtig. Maar dat bloedverdunners geen enkele patiënt bij deze behandeling helpen is wel een belangrijk inzicht.’

De vondst gaat de nationale behandelrichtlijn waarschijnlijk strenger maken. In Nederland ontbrak een advies over bloedverdunners. Roozenbeek, die zelf voorzitter is van de richtlijnwerkgroep in Nederland, ziet dat wel gauw veranderen. Met een strengere richtlijn zijn er ruim honderd hersenbloedingen per jaar te voorkomen.

Internationaal wisselen de richtlijnen, maar de kans is groot dat ook deze voortaan bloedverdunners bij trombectomieën gaan ontraden. De Amerikaanse spoedbehandelrichtlijn voor beroertes had al wat terughoudendheid opgenomen in 2018, aldus een commentaar in The Lancet.

Onwaarschijnlijk dat bloedverdunners helpen

Bijzonder aan de Nederlandse studie is dat deze vroegtijdig werd gestopt op het moment dat de tussentijdse resultaten daartoe aanleiding gaven. Een onafhankelijke commissie hield de uitkomsten bij en gaf het advies het onderzoek stil te leggen. ‘Helemaal volgens het boekje’, zegt medisch statisticus Maarten van Smeden van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), niet-betrokken bij de studie. ‘Ze hebben het gewoon keurig gedaan. Na dit onderzoek is het heel onwaarschijnlijk om nog te denken dat bloedverdunners in deze situatie ook maar een beetje helpen.’

Het zou misschien kunnen dat een bepaalde patiëntengroep tijdens een acuut herseninfarct minder vatbaar is voor schade door extra bloedverdunners, maar volgens Roozenbeek is er niets in de studie dat erop wijst dat het de moeite waard is om te onderzoeken. ‘Ik denk niet dat veel mensen geneigd zullen zijn om dat na deze studie nog te willen onderzoeken.’