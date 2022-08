Nederlandse satelliet ontdekt vuilnisbelten met de klimaatimpact van ruim 2 miljoen auto’s

De grootste open vuilnisbelt van de Argentijnse provincie Buenos Aires. Satellietonderzoek heeft uitgewezen dat vuilnisbelten bij grote steden, zoals die bij Buenos Aires, verantwoordelijk kunnen zijn voor een sterk verhoogde methaanuitstoot. Beeld EPA

De onderzoekers zagen met de Nederlandse satelliet Tropomi dat de methaanuitstoot boven een aantal steden – Buenos Aires, Delhi, Lahore en Mumbai – gemiddeld tweemaal zo hoog was als verwacht. Vervolgens, zo schrijven zij woensdag in het vakblad Science Advances, zoomden ze met de Canadese satelliet GHGSat verder in en ontdekten dat de vuilnisbelten in die steden verantwoordelijk waren voor een groot deel van die verhoogde uitstoot.

Methaan is als broeikasgas grofweg dertigmaal zo krachtig als CO 2 . Wanneer er door menselijke activiteiten, zoals in olie-installaties, kolenmijnen en dus ook vuilnisbelten, bovengemiddeld veel methaan vrijkomt, is kennis daarover waardevol in de strijd tegen klimaatverandering. Alleen al van de vier nu in kaart gebrachte vuilnisbelten is de invloed op het klimaat vergelijkbaar met die van ruim twee miljoen auto’s, zo rekenden de onderzoekers uit.

Dat is veel, maar op de totale wereldwijde uitstoot van methaan tegelijk ook maar een relatief kleine bijdrage, zegt co-auteur Bram Maasakkers van het Nederlandse ruimte-onderzoeksinstituut SRON. ‘Het belangrijkste resultaat van dit onderzoek is daarom dat we hiermee bewijzen dat we dit soort bronnen kunnen vinden’, zegt hij.

Laaghangend fruit

Plekken zoals deze vuilnisbelten vormen, vindt Maasakkers, het laaghangend fruit in de strijd tegen klimaatverandering. Op papier kun je de uitstoot ter plekke namelijk eenvoudig verminderen. Door het methaan af te fakkelen en op die manier om te zetten naar het minder krachtige CO 2 , bijvoorbeeld. Of door het op te vangen en te hergebruiken, want methaan is bruikbaar in cv-ketels en gasfornuizen. Je kunt zelfs de uitstoot al verminderen door simpelweg het gft-afval te scheiden van de rest. Composteren leidt namelijk tot minder methaanuitstoot.

‘Je moet uiteindelijk natuurlijk óók de CO 2 -uitstoot beperken, maar het verminderen van de methaanuitstoot door dit soort bronnen is relatief gemakkelijk te realiseren klimaatwinst’, aldus Maasakkers. En dan heb je het nog niet eens over alle andere voordelen die voortvloeien uit het verstandiger omgaan met dit soort vuilnisbelten. ‘Niet alleen de methaanuitstoot is problematisch, zulke plekken zijn ook veroorzakers van veel grondwatervervuiling. En vuilnisbelten vliegen soms in brand. Het is geen feest om erbij in de buurt te wonen’, zegt hij.

Grote veestallen

Of zulke aanpassingen op de planning staan bij deze vier vuilnisbelten, is overigens onbekend. ‘Onze Canadese collega’s hebben onze bevindingen wel bij de beheerders van de vuilnisbelten gemeld, maar als wetenschappers zijn wij vooral bezig met de metingen’, zegt hij. Of er na deze meting lokaal iets verandert, is dus vooral aan de betrokken bedrijven of de politiek.

Hoogleraar klimaatwetenschap Sander Houweling (Vrije Universiteit Amsterdam), zelf niet bij dit onderzoek betrokken, is onder de indruk van de vondst. ‘Tot nog toe hebben onderzoekers met dit soort metingen vooral methaanuitstoot gevonden bij de winning van fossiele brandstoffen’, zegt hij. Eerder trof Tropomi al eens verhoogde emissies aan rond installaties voor de winning van schalieolie, en bij een groot aardgaslek in Centraal-Azië. ‘Dit bewijst dat je deze techniek kunt inzetten voor veel meer dingen. In de toekomst kun je er misschien zelfs stelselmatig de uitstoot van grote veestallen mee in kaart brengen.’